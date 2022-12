Halle Bailey und Co.: Starauflauf bei Event mit den Royals

Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) trafen viele berühmte Gesichter. Das royale Ehepaar war am Freitag bei der Earthshot-Preisverleihung zu Gast. Bei der Auszeichnung für besondere Leistungen im Klimaschutz waren aber nicht nur die beiden anwesend, sondern es gaben sich so einige Hollywoodstars, Sportler und Musiker die Ehre. Und William und Kate bekamen sogar die Gelegenheit, mit einigen Berühmtheiten zu plaudern.

Bei der Preisverleihung in Boston trafen sich William und Kate nicht nur mit den Preisträgern und Politikern, sondern auch mit Hollywoodschauspielern. Unter anderem Disney-Star Halle Bailey war mit ihrer Schwester Chloe vor Ort und hielt einen kurzen Plausch mit den royalen Gästen. Halle und Kate hatten sich beide farblich dem Anlass entsprechend gekleidet und erschienen in grünen Roben. Ihre Schwester hingegen setzte auf ein bauschiges, dunkelblaues Kleid mit Lederstiefeln. Zu ihnen gesellte sich dann auch James Bond-Darsteller Rami Malek (41), der dem Prinzen in einem schlichten schwarzen Smoking Konkurrenz machte.

Mit Fußballstar David Beckham (47) trafen William und Kate dann sogar auf einen Landsmann. Und David schien mit den beiden ein angeregtes Gespräch zu führen. Schließlich suchte auch die schottische Sängerin Annie Lennox (67) das Gespräch. Der Popstar hatte sich in einen weniger auffallenden Look geworfen: Sie setzte auf einen schlichten schwarzen Hosenanzug mit einem roten XXL-Schal.

Getty Images Chloe und Halle Bailey, Dezember 2022

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate mit Rami Malek beider Earthshot-Verleihung 2022

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit David Beckham, Dezember 2022

Getty Images Annie Lennox bei der Earthshot-Verleihung 2022

