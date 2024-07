So hat Prinzessin Kates Diagnose die Ehe zu William gestärkt

Seit Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose zu Beginn dieses Jahres hat sich für sie und ihren Ehemann Prinz William (42) einiges geändert. "William ist in letzter Zeit sehr aktiv und übernimmt die Führung bei Familienaktivitäten und Routinen im Alltag", schildert ein Insider gegenüber Us Weekly. So soll er derzeit mit den Royal-Sprösslingen George (10), Charlotte (9) und Louis (6) unter anderem mehr Sport treiben und ihnen Gute-Nacht-Geschichten vorlesen. Für Kate bedeutet das nicht nur, dass sie mehr Zeit übrig hat, um sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. "Kate liebt es, ihn in dieser Rolle zu sehen, es hat ihre Bindung definitiv gestärkt", betont die Quelle.

Auch einem weiteren Insider ist die Veränderung des Thronfolgerpaares aufgefallen. Besonders bei der Militärparade Trooping the Colour, die gleichzeitig Kates erster öffentlicher Auftritt seit einigen Monaten darstellte, sei der Wandel ihrer Beziehung offensichtlich gewesen. "William und Kate wirken wie ein anderes Paar! Früher waren sie eher zurückhaltend. Aber jetzt können sie nicht anders, als sich gegenseitig anzuschauen und zu lächeln", erklärt der Insider und fügt hinzu: "[Sie sehen] ganz verliebt aus."

Doch nicht nur von ihrem William erhält Kate jede Menge Unterstützung. Auch ihre Mutter Carole Middleton (69) soll nun enger denn je in das Familienleben eingebunden sein. "Catherine mag 42 Jahre alt sein, aber sie ist immer noch Caroles kleines Mädchen. [Carole] ist zweifellos ein Fels in der Brandung und eine tröstende Präsenz für die Kinder", berichtete eine Quelle laut Mirror schon vor einigen Wochen. Zum Royal Ascot, einem beliebten Pferderennen, kam William kürzlich sogar in Begleitung seiner Schwiegermutter.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate bei Trooping the Colour im Juni 2024

Getty Images Carole Middleton und Prinz William beim Pferderennen Royal Ascot im Juni 2024

