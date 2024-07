So liebevoll erinnert sich Mauricio Umansky an Ehe mit Kyle

Im vergangenen Jahr hatten Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (54) ihre Trennung bekannt gegeben. Die Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin und der Gründer von The Agency hatten 27 Jahre Seite an Seite als Ehepaar verbracht. Über eine Scheidung ist nach wie vor nichts bekannt. Doch wie ist der Stand der Dinge zwischen den beiden etwa zwölf Monate nach dem Beziehungsende? In einem Interview mit USA Today schwelgt Mauricio in Erinnerungen und gibt preis, wie er heute gegenüber den zahlreichen Ehejahren mit Kyle empfindet: "Ich würde [meine Ehe] für nichts auf der Welt eintauschen wollen. Sie war die beste. Sie war unglaublich. Sie war ein Erfolg. Und jetzt ist es an der Zeit, etwas anderes zu tun, und wir werden sehen, was die Zukunft bringt."

Für Mauricio sei es unverständlich, warum jeder eine Begründung für ihr Ehe-Aus haben möchte. "Wir waren Kinder, als wir uns kennenlernten. Wir sind heute ganz andere Menschen als damals", erklärt er und fügt hinzu, dass es ganz normal sei, sich auseinanderzuleben. Es gebe nicht "den einen Grund", da schlicht und einfach der Verlauf des Lebens für die Veränderungen verantwortlich sei. "Ich kann Ihnen sagen, dass ich stolz auf unsere Ehe bin. Ich nenne sie einen Erfolg", betont der Immobilienmakler.

Heute haben sich Mauricio und Kyle mit ihrer Trennung abgefunden. Vergangene Woche feierte das Ex-Paar sogar gemeinsam den 54. Geburtstag des "Buying Beverly Hills"-Regisseurs. Zusammen mit ihren drei Töchtern Portia (16), Alexia (28) und Sophia besuchten sie ein schickes Lokal in West Hollywood. Ein Clip, der TMZ vorliegt, zeigt die Familie beim Verlassen des Restaurants. Kyle und Mauricio geben sich in dem Video sogar eine innige Umarmung, was ihr freundschaftliches Verhältnis nochmals unterstreicht.

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky

Instagram / kylerichards18 Mauricio Umansky (links) und Kyle Richards (mitte) mit ihrer Familie

