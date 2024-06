Trotz Trennung: Mauricio Umansky feiert mit Kyle Geburtstag

Im vergangenen Jahr hatten Kyle Richards (55) und Mauricio Umansky (54) ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Die Immobilienmakler waren fast drei Jahrzehnte gemeinsam durchs Leben gegangen. Trotz des Liebeszerwürfnisses scheint zwischen dem einstigen Traumpaar kein böses Blut zu fließen. Gemeinsam feierten sie am Dienstagabend sogar Mauricios 54. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass ging die ganze Familie gemeinsam in West Hollywood essen. Ein Clip, der TMZ vorliegt, zeigt das ehemalige Ehepaar und die gemeinsamen Töchter Portia (16), Alexia (28) und Sophia beim Verlassen des Lokals. Dabei geben sich Mauricio und Kyle sogar eine liebevolle Umarmung.

Haben sich die Real Housewives of Beverly Hills-Stars vielleicht wieder angenähert? Eher unwahrscheinlich, denn erst vor wenigen Wochen zogen die 55-Jährige und der Unternehmer einen eindeutigen Schlussstrich: Der Immobilienmakler ist endgültig aus dem gemeinsamen Haus in Los Angeles ausgezogen. Und wo wohnt der Geschäftsmann jetzt? Wie die US-amerikanische Zeitung berichtet, soll der The-Agency-Geschäftsführer in eine Luxus-Eigentumswohnung in West Hollywood gezogen sein.

Zu Mauricios 54. Geburtstag feierte die ganze Familie gemeinsam. Auch zum 16. Geburtstag des Nesthäkchens Portia schmissen die Reality-TV-Darsteller vor wenigen Tagen eine große Feier. Dabei sorgten Kyle und Mauricio für eine Überraschung der Superlative: Sie schenkten der Teenagerin ihr erstes eigenes Auto. Doch nicht irgendeines: Die jüngste Tochter durfte sich über einen schwarzen Porsche Macan im Wert von umgerechnet 59.000 Euro freuen.

Getty Images Mauricio Umansky, Immobilienmakler

TikTok / sophiakylieee Portia Umansky an ihrem 16. Geburtstag, Juni 2024

