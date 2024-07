Zwei Mädchen: Sarah Herrons Zwillinge sind auf der Welt!

Süße Neuigkeiten von Sarah Herron: Die The Bachelor-Bekanntheit und ihr Mann Dylan Brown sind Eltern geworden! Das gibt die stolze Mama nun via Instagram bekannt. "Das sind Everette Rae und Colette Rose (Evy und Coco), geboren am 1. Juli 2024. Als zweieiige Zwillingsschwestern überraschten uns unsere kleinen 32-Wochen-Mädchen, die ganze 7,5 Wochen zu früh auf die Welt kamen", schreibt sie und fügt überglücklich hinzu: "Willkommen auf der Welt, ihr Kleinen! Mein Herz ist völlig außer sich vor Freude über diese beiden Wunder." Dazu teilt die US-Amerikanerin einen niedlichen Zusammenschnitt der vergangenen Tage im Krankenhaus. Ein Video zeigt sie mit ihren Töchtern, die auf ihrer Brust liegen. Auf einem weiteren sieht man Dylan mit den Babys.

Es wird noch ein wenig dauern, bis die 37-Jährige und ihr Ehemann mit ihren Neugeborenen nach Hause können, erklärt sie weiter: "Wir alle gewöhnen uns gerade an das Leben auf der Neugeborenen-Intensivstation, denn wir haben einen langen Weg vor uns – unbestreitbar voller Drehungen und Wendungen - aber die Mädchen sind Kämpferinnen und werden jeden Tag stärker, wie wir alle auch." Abschließend bedankt sich Sarah noch bei den Pflegern des Krankenhauses und allen, die für sie und ihre Babys beten.

Die Geburt ihrer Zwillingsmädels kommt nur etwas mehr als ein Jahr, nachdem sie einen großen Verlust erleiden mussten. Ihr Sohn Oliver war drei Monate zu früh zur Welt gekommen und starb kurz nach der Geburt. Für die kurze Zeit mit ihrem Söhnchen ist Sarah sehr dankbar gewesen. "Oliver erfüllte unser Zuhause und unsere Herzen mit so viel Liebe und vor allem mit Optimismus. Wir lieben dich so sehr, mein kleiner Junge. Du wirst nie ersetzt werden können. Du bist so perfekt und großartig", trauerte sie kurz nach seinem Tod im Netz.

Instagram / sarahherron Dylan Brown und Sarah Herron

Instagram / dylan.h.brown Dylan Brown und Sarah Herron mit ihrem Sohn Oliver

