Nach Früchchenstation: Sarah Herrons Babys können heim!

Nach knapp vier Wochen darf Sarah Herron ihre Babys endlich aus dem Krankenhaus mit nach Hause nehmen! Die zweieiigen Zwillinge der The Bachelor-Bekanntheit und ihrem Mann Dylan Brown kamen siebeneinhalb Wochen zu früh auf die Welt und mussten zunächst in der Frühchenstation aufgepäppelt werden. Nun dürfen die frischgebackenen Eltern ihren Töchtern endlich ihr Zuhause vorstellen. "Vor vier Sonntagen gingen wir in den Kreißsaal, nachdem meine Fruchtblase in der 32. Schwangerschaftswoche unerwartet geplatzt war. Vier Sonntage später verließen wir die Klinik mit unseren wunderschönen, kräftigen Töchtern", freut sich die US-Amerikanerin unter einem niedlichen Instagram-Clip.

Bei der Gelegenheit bedankt sich Sarah ebenfalls bei dem Ärzteteam, das ihr und ihrer kleinen Familie in den vergangenen Wochen zur Seite stand: "Ihre warmherzige, selbstlose Fürsorge hat unsere letzten 28 Tage auf der Neugeborenen-Intensivstation zu den besten gemacht, die unter den gegebenen Umständen möglich waren. […] Ich werde nie ein einziges Gesicht vergessen, mit dem wir während dieser Reise Zeit verbracht haben. Der Abschied ist wirklich bittersüß."

In der Vergangenheit hatte das Ehepaar schon einen traurigen Verlust verkraften müssen: Anfang 2023 erblickte Söhnchen Oliver drei Monate zu früh das Licht der Welt und verstarb kurz nach seiner Geburt in den Armen von Dylan. Wenige Monate nach dem Tod des Babys schrieb Sarah ein Essay für Women's Health Magazine und beschrieb ihre Gefühle nach dem schlimmen Ereignis: "Obwohl unsere Herzen unfassbar zerrüttet sind und wir unseren Sohn viel lieber hier bei uns hätten, tröstet uns die Gewissheit, dass die Seele unseres Sohnes nur Liebe kannte und nicht in einem Körper leiden wird, der nicht für dieses Leben gemacht ist."

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahherron Sarah Herron, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahherron Sarah Herron, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Sarah und ihr Mann werden die neue Herausforderung mit ihren zwei Töchter meistern? Es wird sicher anstrengend, aber ich glaube, sie werden das rocken! Ich glaube, dass sie weitere Hilfe in Anspruch nehmen werden. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de