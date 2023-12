Nach Herzstillstand: Bronny James feiert Basketball-Debüt!

Ein großer Tag für Bronny James! Der Sohn des Star-Basketballers LeBron James (38) tritt in die Fußstapfen seines Papas: Er ist ebenfalls Basketballer und spielt professionell auf dem College. Im Juli kam es allerdings zu einem schockierenden Vorfall: Während des Trainings erlitt er einen Herzstillstand. Mittlerweile hat er sich wieder erholt. Jetzt steht Bronny für sein erstes Basketball-Spiel auf dem Feld!

Die ersten acht Matches der Saison verpasste der 19-Jährige, da er sich noch von dem Herzstillstand erholen musste. Am Sonntag spielte Bronny dann mit seinem Team USC Trojans gegen die Jungs der Long Beach State University und stand rund 13 Minuten auf dem Platz. Zwar verlor sein Team, aber Bronny war in der Pressekonferenz danach trotzdem dankbar: "Ich möchte mich einfach bei allen bedanken, die mir in dieser Situation geholfen haben", erklärte er in einem Video auf X.

Schon im Oktober hatte Bronnys Papa LeBron in einer Pressekonferenz Hoffnung verbreitet: Sein Sohn sei auf dem Weg der Besserung. "Wenn er jetzt durch die Tür gehen würde, würden Sie es nicht merken, dass er das hat, was er hat, weil er sich so gut bewegt", erklärte der 38-Jährige damals.

Getty Images Bronny und LeBron James

Getty Images Bronny James beim Spiel gegen Long Beach State

Getty Images LeBron James im Mai 2023

