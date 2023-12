Seitensprung: So konnte Chiara Antonella wieder vertrauen!

Sie geben Einblicke in ihr Leben! Chiara Antonella (26) traf in der diesjährigen Staffel von Ex on the Beach auf ihren Verflossenen Wladi, der sie vor der Show betrogen hatte. Obwohl sie sich zunächst etwas skeptisch zeigte, gab sie ihm noch eine Chance – und mittlerweile sind sie seit Monaten wieder ein glückliches Paar. Vertrauen nach einem Seitensprung aufzubauen, ist nicht leicht – wie schaffte Chiara es dennoch?

Im Interview mit Promiflash verraten die Turteltauben, dass das wichtigste Zeit sei. "Ich wusste ganz genau, wenn ich etwas erzwingen will, passiert es eh nicht", erklärt Wladi und Chiara ergänzt: "Ich merke, er hat sich echt geändert und gibt sich Mühe, da bin ich glücklich." Viele Fans mischten sich damals in ihre Entscheidung ein, ihrem Liebsten zu verzeihen. "Ich habe es auf mich zukommen lassen. Entweder ich merke, er meint es ernst oder nicht. Ich finde, das spürt man", betont die Blondine.

Ganz wichtig sei zudem, dass man nicht auf der Vergangenheit rumhacken dürfe. Viele schöne Momente haben sie zusammengeschweißt, verrät Wladi: "Es geht nicht um die großen Sachen, sondern um die kleinen." Und jetzt läuft es prima! Sie seien ein eingespieltes Team.

Anzeige

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella und Wladi im Spetember 2023

Anzeige

Instagram / chiiara_antonella Chiara Antonella im September 2023

Anzeige

Instagram / wladi.jr Wladi, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de