Khloé Kardashian verteidigt das Make-up von Tochter True (6)

Vor wenigen Tagen wurde Khloé Kardashian (40) stark kritisiert, weil ihre Tochter True (6) auf einem Foto, das Khloé via Instagram teilte, Make-up trug. Unter dem besagten Beitrag bezieht die The Kardashians-Protagonistin jetzt Stellung. "Meine Mädels hatten gestern ihre Tanzaufführung! [...] Ich bin so stolz auf sie! Sie waren absolut perfekt. Offensichtlich trägt keines unserer Mädels regelmäßig so viel Make-up. Dies war nur für den Auftritt. Sie sind schön, so wie sie sind", schreibt die Unternehmerin.

Unter dem Beitrag erhält Khloé viel Zuspruch für ihr Statement. "Es ist traurig, dass man überhaupt das mit Make-up erklären muss, aber ich verstehe warum. Wunderschöne kleine Tänzer", kommentiert beispielsweise ein Fan. "Schade, dass manche Leute nicht selbst nachdenken können und man ihnen alles genau erklären muss! Mach dir keine Gedanken, Khloé! Du bist eine tolle Mutter", muntert sie ein weiterer Follower auf.

Wie sehr Khloé in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, machte sie in einer kürzlich ausgestrahlten Folge von "The Kardashians" deutlich: "Ich habe wirklich das Gefühl, ich bin dafür geschaffen, Mutter zu sein, und es gibt keinen anderen Ort, an dem ich lieber wäre als hier bei meinen Kindern." Die Kritik aus ihrem Umfeld, sie sei eine Helikoptermutter, könne Khloé nicht verstehen. "Früher oder später werden meine Kinder ihre Freunde mir vorziehen. Und jetzt, wo ich die Gelegenheit und das Privileg habe, jeden Abend mit meinen Kindern zu Abend zu essen, werde ich das ausnutzen. In 15 Jahren werden sich meine Kinder nie fragen müssen: 'Warum zum Teufel warst du nicht da?", erklärte sie.

