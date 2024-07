"Nennen mich Dad": Ryan Reynolds Kids lieben Hugh Jackman!

Ryan Reynolds (47) und Hugh Jackman (55) sind auch privat total dicke! Aktuell sind die beiden Hollywoodstars auf großer Tour, um ihren neuen Film "Deadpool & Wolverine" zu promoten. Nicht nur auf der großen Leinwand haben die beiden eine tolle Chemie, denn sie sind auch im echten Leben gute Freunde. Auf der Pressekonferenz des neuen Marvel-Streifens plaudert Ryan nun aus, dass sogar seine Kinder total besessen von dem "The Greatest Showman"-Star sind. "Eine meiner schönsten Erinnerungen ist, als ich nach Hause in mein Apartment in New York City kam und ich hörte, wie 'The Greatest Showman' läuft. Meine Kinder lieben 'The Greatest Showman' und als ich um die Ecke kam, sah ich, wie meine Kinder singen und tanzen und auf der Couch herumspringen, während Hugh vor dem Fernseher steht und mit meinen Kindern alle Szenen nachspielt", erinnert sich der Mehrfachpapa im Beisein von Promiflash.

"Es war das Wunderschönste, was ich in meinem ganzen Leben gesehen habe", fügt Ryan noch schwärmend hinzu. "Zumindest bis die Kinder angefangen haben, mich Dad zu nennen", klinkt sich Hugh scherzend auf die Anekdote hin ein. Doch sein Kumpel hat noch mehr zu erzählen: "Mein Vierjähriger weckt mich mitten in der Nacht auf – und das stimmt auch wirklich – und da ist ein Schatten an der Wand im Schlafzimmer und er sagt: 'Dad, Dad, wach auf.' Und da sind drei Linien aus Schatten an der Decke. '[...] Guck, Wolverines Kratzspuren, er war hier!' Sie sind verrückt nach dem Mann", erzählt der Ehemann von Blake Lively (36). Hugh kann sich dabei nicht noch einen kleinen Witz verkneifen: "Ich war dort und habe zugesehen."

Hughs Freundschaft zu seinem Schauspielkollegen war für ihn in den vergangenen Monaten sicherlich eine große Stütze – immerhin hatte seine langjährige Ehe zu Deborra-Lee Furness (68) ein Ende gefunden. "Es gibt wahrscheinlich nur wenige Freunde, denen du alles sagen kannst, auch das, wofür du dich schämst oder was dir peinlich ist", schwärmte der 55-Jährige gegenüber People von seiner Freundschaft zu Ryan. "Eine lang anhaltende Freundschaft in Hollywood ist nicht unähnlich einer Partnerschaft oder Ehe", erklärte auch der Kanadier.

Disney / Sebastian Gabsch Hugh Jackman bei der Pressekonferenz von "Deadpool & Wolverine" in Berlin

Getty Images Hugh Jackman und Ryan Reynolds im Februar 2022 in New York City

