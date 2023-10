Hugh Jackman ist nach Trennung noch nicht bereit für Dates!

Er möchte sein Single-Leben wohl doch auskosten! Vor einigen Wochen hatten überraschende Neuigkeiten die Runde gemacht: Nach über 27 Jahren Ehe gehen Hugh Jackman (54) und Deborra-Lee Furness (67) von nun an getrennte Wege. Erst kürzlich hieß es, dass der Schauspieler bereits wieder im Dating-Game ist. Doch dem ist wohl nicht so: Hugh ist nach der Trennung wohl nicht daran interessiert, jemand Neues kennenzulernen!

Wie ein Insider gegenüber RadarOnline verrät, sei der "The Greatest Showman"-Darsteller noch nicht bereit für eine Beziehung. Laut der Quelle sind Hughs Freunde der Meinung, dass der Hollywoodstar einen guten Zeitpunkt für sein Single-Dasein erwischt habe. "Es sind alle da, von Jennifer Aniston (54) bis Sofia Vergara (51), sogar Reese Witherspoon (47) und Charlize Theron (48)", scherzt der Informant. Doch der Australier habe am Daten zurzeit kein Interesse.

Und dass es Hugh aktuell allein ziemlich gut geht, machte er vor wenigen Tagen bei einem Football-Spiel der Kansas City Chiefs in New York deutlich. Neben Superstar Taylor Swift (33), Schauspielerin Blake Lively (36) und Buddy Ryan Reynolds (46) feuerte er das Team um Star-Tight-End Travis Kelce (33) voller Euphorie an.

Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2022

Taylor Swift, Blake Lively, Ryan Reynolds und Hugh Jackman, Oktober 2023

Hugh Jackman, Schauspieler

