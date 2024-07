USA-Umzug ein Fehler? Prinz Harry soll sich einsam fühlen!

Bereut Prinz Harry (39) etwa seinen Umzug in die USA? 2020 zog der Herzog von Sussex mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (42) von London in die Staaten, um sich ein unabhängiges Leben von der britischen Monarchie aufzubauen. Mittlerweile soll sich Harry dort aber ziemlich unwohl fühlen. "In den ersten sechs Monaten in den USA fand Harry alles neu und aufregend, aber der Glanz lässt jetzt definitiv nach", behauptet der Royal-Experte Tom Quinn gegenüber Mirror.

"Wie groß ein Garten auch sein mag – und Harrys und Meghans Garten in Montecito ist riesig –, man kann nur so viel tun, wie man will, wenn man keine praktischen Fähigkeiten hat und immer Leute dafür bezahlt hat, für einen zu kochen, zu putzen und zu gärtnern. Harry hat nie etwas von diesen praktischen Dingen gemacht, sodass er, nachdem er morgens mit dem Hund spazieren gegangen ist, den Tag lang und einsam findet", fährt der Autor fort. Zwar soll Meghan ihren Mann in dieser schweren Phase zur Seite stehen, allerdings fühle sie sich im Gegensatz zu Harry pudelwohl in den USA. "Sie ist in ihrer natürlichen Umgebung und er ist in einer fremden, ungewohnten Welt, die immer unfreundlicher wird", will Tom wissen.

Ist Harrys Einsamkeit vielleicht auch der Grund, weshalb er sich einen zweiten Wohnsitz im Vereinigten Königreich zulegen möchte? Bereits seit einigen Monaten wird gemunkelt, dass der Prinz nach passenden Immobilien Ausschau halten soll. Auch der ehemalige königliche Butler Grant Harrold kann sich den Teilumzug gut vorstellen. "Wenn Harry ein Haus im Vereinigten Königreich kauft, werden er und Meghan hier leben. Ich würde davon ausgehen, dass Meghan auch nach Großbritannien kommt und sie viele Monate im Jahr hier verbringen würden", erklärte er gegenüber New York Post.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, Ehepaar

Getty Images Prinz Harry, 2023

