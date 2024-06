Prinz Harry und Meghan wollen Wohnsitz in UK und den USA!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) hatten 2020 ihre königlichen Pflichten an den Nagel gehängt und wanderten in die USA aus. Schon seit Längerem wird gemunkelt, dass der royale Rotschopf zurück nach Großbritannien ziehen will – seine Liebste soll davon aber eigentlich nicht so viel halten. Oder etwa doch? Vor einigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass der Herzog von Sussex ein Haus im Vereinigten Königreich erwerben möchte. Der ehemalige königliche Butler Grant Harrold kann sich das gut vorstellen, wie er gegenüber New York Post ausplaudert: "Wenn Harry ein Haus im Vereinigten Königreich kauft, werden er und Meghan hier leben. Ich würde davon ausgehen, dass Meghan auch nach Großbritannien kommt und sie viele Monate im Jahr hier verbringen würden."

Dennoch räumt Grant auch ein, dass die Ex-Schauspielerin sicherlich nicht durchgehend in London leben wolle. "Ich glaube nicht, dass Meghan für immer in Großbritannien bleiben möchte. Ich denke, das war der Grund, warum sie überhaupt in die USA gegangen sind", erklärt er und fügt hinzu: "Ich kann mir vorstellen, dass Harry gerne hierher zurückkehren würde, er liebt Großbritannien. Er ist hier wunderbar aufgewachsen, er hat es geliebt, hier zu leben [...]." Er vermutet, dass die Sussexes, statt sich für ein Land zu entscheiden, die Zeit zwischen den beiden Wohnsitzen aufteilen werden.

Für König Charles III. (75) wären das vermutlich hervorragende Neuigkeiten. Angeblich will sich der britische Monarch mit Harry versöhnen. Zudem heißt es, dass er sehr unzufrieden damit ist, seine Enkel nicht sehen zu können. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Mirror ausplauderte, soll Charles deshalb "eifriger denn je" planen, die Situation zu ändern. "Der König möchte unbedingt am Leben seiner Enkelkinder teilhaben", stellt die Quelle klar und ergänzt: "Er schätzt die Familie über alles und wie auch immer die Beziehung zu seinem Sohn verlaufen wird, er würde sich niemals damit zufriedengeben, seine Enkelkinder nur ab und zu per Videoanruf zu sehen."

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images König Charles, Mai 2024

