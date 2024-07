Wollen Fabio De Pasquale und Laura Steinert ins Sommerhaus?

Nach einer kurzen Trennung im Juni entschieden sich Fabio De Pasquale (29) und Laura Steinert dazu, ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Beim Mates Date "Summer Edition" zeigt sich das Paar nun glücklich verliebt und seine Differenzen scheinen wie weggeblasen zu sein. Können die Reality-Fans also schon bald damit rechnen, die beiden gemeinsam in einem TV-Format zu sehen? Eine Show scheint es dem Paar auf jeden Fall angetan zu haben. Als Promiflash bei den beiden nachhakt, ob sie gerne bei einer Staffel von Das Sommerhaus der Stars dabei wären, antwortet Laura wie aus der Pistole geschossen: "Voll gerne!"

Laura hat jedoch eine ganz bestimmte Bedingung für eine potenzielle Teilnahme am Sommerhaus: "Fabio müsste sein italienisches Temperament zügeln, dass er nicht so schnell ausrastet." Ihr Liebster winkt diesen kleinen Seitenhieb mit einem Schmunzler und den einsichtigen Worten "Ja gut, ich bin Italiener, Mamma Mia" ab. Ein bisschen müssen sich die beiden jedenfalls noch gedulden, denn die diesjährigen Kandidaten für das Format stehen bereits fest. Fabio scheint noch nicht so ganz von den Teilnehmern überzeugt zu sein. "Die neue Staffel ist auf jeden Fall cool, der Cast sieht gut aus, nicht so vielversprechend wie letztes Jahr, aber wir gucken es auf jeden Fall an", plaudert er aus und fügt mit einem schelmischen Grinsen hinzu: "Wir müssen uns auch vorbereiten, oder?"

Neben dem Schmieden ihrer Zukunftspläne müssen sich die beiden aktuell noch mit den Geistern der Vergangenheit auseinandersetzen. Vor wenigen Tagen schoss Fabios Ex-Freundin Marlisa Rudzio (34) auf Instagram gegen ihren Verflossenen. "Wenn man jemanden wirklich liebt, ruft man nicht bei Produktionen an und sagt: Hier, ich bin wieder Single und ihr könnt mich buchen. […] Ich hoffe sehr für Laura, dass ihr es diesmal hinbekommt und du sie nicht verletzt!", lauteten Marlisas harte Worte unter dem Beitrag, in dem Fabio und Laura ihr Liebescomeback bekannt gaben.

Instagram / inked_zombieprincess Laura Steinert, Juli 2023 in Berlin

RTL / Benno Kraehahn Marlisa Rudzio bei "Reality Queens"

