Liebescomeback bei Fabio De Pasquale: Mrs. Marlisa zweifelt!

Fabio De Pasquale (29) und Laura Steinert verkündeten vor rund einer Woche ihre Trennung – doch heute gaben sie via Instagram bekannt, ihrer Liebe noch eine Chance geben zu wollen. Einer scheint das aber ganz und gar nicht zu passen: Fabios Ex-Freundin Mrs. Marlisa! "Boah Fabio, ohne Spaß, ich hab mich bis dato öffentlich nicht dazu geäußert, aber ich hoffe sehr für Laura, dass sie damit keinen Fehler macht, nachdem, was ich so erfahren habe…", kommentiert sie den Videobeitrag und fügt hinzu: "Wenn man jemanden wirklich liebt, ruft man nicht bei Produktionen an und sagt: Hier, ich bin wieder Single und ihr könnt mich buchen. […] Ich hoffe sehr für Laura, dass ihr es diesmal hinbekommt und du sie nicht verletzt!"

In einem Videobeitrag geht Marlisa dann genauer auf die Gründe für ihren Kommentar ein. So habe Fabio seit Langem ein Interesse an einer Freundin von ihr. "Er sagt, sie hat den perfekten Körper und sie wäre die perfekte Traumfrau für ihn", berichtet die Reality-TV-Bekanntheit. Doch damit nicht genug: "Ich weiß einfach, dass Fabio die ganze Zeit Kontakt zu ihr sucht und Kontakt zu ihr hat. […] Das Schlimmste ist, dass Fabio zu Lena [ihre Freundin] gesagt hat, dass er Laura nicht liebt", verrät Marlisa. Die beiden Damen seien der Meinung, dass Laura so was nicht verdient habe. "Mir tut es einfach im Herzen für Laura leid, weil sie eine wunderschöne Seele ist", betont die Blondine.

Die Influencerin und ihr Ex wurden 2021 durch ihre Teilnahme bei Temptation Island bekannt. Gemeinsam stellten sie sich dem ultimativen Treuetest. Die beiden führten eine offene Beziehung – in der Show durften sie, anders als im echten Leben, aber mit keiner anderen Person ins Bett steigen. Während ihre Beziehung die Show-Teilnahme überstand, war aber dann einige Monate später trotzdem alles aus und vorbei.

Instagram / fabio_de_pasquale Mrs.Marlisa mit Fabio De Pasquale

RTL Fabio De Pasquale und Mrs.Marlisa bei "Prominent getrennt" 2023

