Klinik-Familienbesuch: Heinz Hoenigs Söhne dürfen ihn sehen!

Seit 60 Tagen kämpft Heinz Hoenig (72) auf der Intensivstation um sein Leben. Nach der Entfernung seiner Speiseröhre steht nun eine dringend notwendige Operation an der Aorta an. Doch für den bevorstehenden Eingriff muss der einstige Dschungelcamp-Teilnehmer erst wieder zu Kräften kommen. Dabei durfte ihm vor wenigen Tagen seine Familie helfen. Wie Bild berichtet, erlaubte das Krankenhaus einen Besuch im Freien. Dabei durfte auch Heinz' jüngster Sohn seinen Vater das erste Mal nach zwei Monaten wiedersehen. Sofort soll der Einjährige die Hand des Schauspielers gegriffen haben: Laut Berichten der Zeitung hätten sich beide am liebsten gar nicht mehr losgelassen.

Die Klinik erfüllte dem 72-Jährigen damit einen großen Wunsch. Seit Wochen habe Heinz darum gebeten, einmal an die frische Luft zu dürfen. Vor dem Ausflug ins Freie sei seine Frau Annika (39) informiert worden. Beim Anruf aus dem Krankenhaus sei ihr erst mal der Atem gestockt. Sie habe schon das Schlimmste befürchtet. Doch zum Glück kam schnell die Erleichterung. Die gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin freute sich über die guten Nachrichten. Sofort sei sie mit den Kindern zu ihrem Mann gefahren. Die gemeinsame Zeit als Familie hätten alle sehr genossen.

Die Unterstützung und Liebe seiner Familie kann Heinz gut gebrauchen. Denn hinter dem deutschen Schauspieler liegt eine echte Tortur. Durch eine bakterielle Infektion hatte sich Heinz' Stent am Herzen vor wenigen Monaten entzündet. Er hatte die erste lebensrettende Operation gut überstanden. Doch dann hatte sich sein Zustand verschlechtert: Er wurde ins künstliche Koma versetzt. Mittlerweile ist der "Das Boot"-Star wieder bei Bewusstsein, ist jedoch immer noch auf Maschinen angewiesen. "Er wird weiterhin künstlich beatmet, das bleibt auch noch eine Weile so", erklärte Heinz' Managerin vor wenigen Tagen gegenüber Bild.

Instagram / anni.ka_hoenig Annika und Heinz Hoenig mit ihren Kids

ActionPress Heinz Hoenig, Schauspieler

