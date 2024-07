Im "Fernsehgarten"? Andrea Kiewel schmiedet Hochzeitspläne

Plant Andrea Kiewel (59) etwa eine Hochzeit? Am vergangenen Sonntag drehte sich im "ZDF-Fernsehgarten" alles um das Thema "Love is in the air". Neben einigen Brautpaaren war zudem auch Weddingplaner Froonck Matthée (56) zu Gast. Im Gespräch mit ihm überraschte die Moderatorin mit einer Idee: "Pass auf! Wir machen jetzt einen Deal", meinte sie und verkündete dann: "Sollte ich in diesem Leben jemals noch mal heiraten [...] und ich bin immer noch die Fernsehgärtnerin, dann mache ich das hier und du traust mich." Dieser Vorschlag fand sofort Anklang. "Super, ich bin dabei, sehr gerne", bestätigte der Hochzeitsexperte.

Laut dem Trau-Experten gehe der Trend zu kleineren Feiern – die meisten Paare würden sich auf 40 bis 60 Gäste beschränken. Für die 59-Jährige sei das aber eine ganze Menge: "Ich kenne nicht mal 60 Leute." Falls sie ihre Idee umsetzen sollte, würde sie diese Gästeanzahl aber locker erreichen. Es wäre allerdings nicht die erste Hochzeit für die TV-Bekanntheit. "Ich habe aufgehört zu zählen", scherzte sie in der Sendung. Ganz so dramatisch scheint die Zahl dann aber doch nicht: Andrea war bisher zweimal verheiratet. In erster Ehe von 1999 bis 2001 mit dem Journalisten Gerrit Brinkhaus und von 2004 bis 2008 mit dem Regisseur Theo Naumann.

Doch wer würde für Hochzeit Nummer drei infrage kommen? Ihr Privatleben hält die ehemalige Schwimmerin aus der Öffentlichkeit raus, dennoch ist bekannt, dass sie mit einem Israeli liiert ist, mit dem sie gemeinsam in Tel Aviv lebt. Ende vergangenen Jahres gab sie gegenüber Bild einen seltenen Einblick in ihre Gefühlswelt: "Alle, die schon einmal über ihre eigenen Grenzen hinausgegangen sind für etwas, das ihnen alles bedeutet, wissen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht mehr kann", sprach sie über ihren Partner, der als Soldat im Nahostkonflikt in den Krieg ziehen musste. Inzwischen sei er aber wieder sicher nach Hause zurückgekehrt.

