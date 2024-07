"Prinz findet den Weg nicht": Ekaterina Leonova ist Single!

Ekaterina Leonova (37) macht reinen Tisch! Seit die Let's Dance-Bekanntheit in der Öffentlichkeit steht, gibt es immer wieder Gerüchte und Spekulationen um ihren aktuellen Beziehungsstatus. Jetzt stellt die Profitänzerin klar: Sie ist noch Single! In einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story verrät die Beauty, dass sie derzeit nicht vergeben ist. "Mein Prinz findet den Weg nicht zu mir. Könntet ihr ihm bitte helfen", witzelt sie und teilt einen schicken Schnappschuss von sich.

Erst im vergangenen Monat sprach die 37-Jährige mit RTL offen über ihr Liebesleben. "Es ist immer schön, wenn man im Leben eine Vertrauensperson hat, die diese Flamme wieder entzünden kann", plauderte die Tanzsportlerin aus. Auf die Frage, ob sie eine solche Person gerade in ihrem Leben habe, antwortete sie zu diesem Zeitpunkt mit einem "Ja". Doch ist diese Romanze schon wieder vorbei? Ekaterina legt großen Wert auf Privatsphäre, wie sie im Interview weiter erklärte: "Ich versuche zumindest einen Teil von meinem Leben noch für mich privat zu halten, weil man manchmal Zeit braucht, um etwas zu zeigen oder zu geben."

Kürzlich entfachte die "Let's Dance"-Tänzerin neue Gerüchte, nachdem sie mit ihrem Ex-Partner Paul Lorenz (37) einen innigen Tanz in der Show abgeliefert hatte. "Vielleicht können einige von euch unsere Emotionen falsch interpretieren, aber unsere erste Liebe hat sich einfach in eine enge Freundschaft verwandelt und das ist etwas ganz Besonderes", stellte sie kurz darauf in ihrer Instagram-Story klar und verdeutlichte, dass die beiden nur noch gute Freunde seien.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova im Juni 2024

Getty Images Ekaterina Leonova und Paul Janke bei "Let's Dance" 2013

