"Tiefe Freundschaft": Ekat Leonova beendet Gerüchte mit Ex!

Ekaterina Leonova (37) möchte etwas klarstellen: Gestern tanzte sie gemeinsam mit ihrem Ex-Partner Paul Lorenz (37) bei der Profi-Challenge von Let's Dance – mit ihrer Performance verarbeiteten sie ihre einstige Beziehung und Trennung. Sie ließen sich von der emotionalen Stimmung mitreißen, was bei vielen Fans zu Spekulationen über eine mögliche Liebesreunion führte. In einem Instagram-Statement betont die Tänzerin nun, dass sich ihre einstigen Gefühle füreinander in eine tiefe Freundschaft verwandelt hätten: "Vielleicht können einige von euch unsere Emotionen falsch interpretieren, aber unsere erste Liebe hat sich einfach in eine enge Freundschaft verwandelt und das ist etwas ganz Besonderes."

Die beiden standen zehn Jahre nach ihrer Trennung das erste Mal wieder gemeinsam auf der Tanzfläche und erinnerten sich an ihre gemeinsame Zeit. Ekat erklärte auch schon in der gestrigen Show, dass vieles in ihrer Vergangenheit unausgesprochen und missverstanden geblieben sei. Doch der gemeinsame Auftritt bot eine Gelegenheit, alte Wunden zu heilen. "Es war nicht einfach. So vieles wurde damals nicht ausgesprochen und falsch verstanden, so viel musste neu verarbeitet und abgeschlossen werden", schreibt sie und fügt hinzu, dass die beiden nun immer füreinander da sein und sich gegenseitig unterstützen werden.

Spekulationen über ein Comeback dementiert sie direkt: "Paul hat sein Liebesglück gefunden. Er hat eine wunderschöne Frau und eine kleine süße Prinzessin, und ich freue mich so sehr, ihn so glücklich zu sehen." Somit bestätigt sie ganz offiziell erneut, dass der gebürtige Russe eine Partnerin und eine Tochter hat. Ekat selbst hat jedoch ebenfalls Hoffnung auf eine glückliche Zukunft: "Mein Liebesglück ist vielleicht auch irgendwo in der Nähe. Die Zeit wird es zeigen." Für ihre Fans bedankte sie sich jedenfalls herzlich für die Unterstützung und die Chance, in der letzten Runde nochmals einen gemeinsamen Tanz zu präsentieren, was ihnen beiden sehr viel bedeutet habe.

Beide waren Teil der diesjährigen "Let's Dance"-Staffel: Während Ekat es mit ihrem Promi-Partner Detlef D! Soost (53) sogar ins Finale schaffte, mussten Paul und seine Promi-Dame Eva Padberg (44) ziemlich schnell das Tanzparkett räumen. Hat der Tänzer mit dem frühen Show-Aus gerechnet? "Als Profi richtet man den Blick nur nach vorne und auf das, was man in der Hand hat, alles andere blendet man aus. Wir hätten gerne noch etwas länger mitgetanzt, aber wir sind auch extrem dankbar für die vergangenen vier Wochen", erklärt er im Interview mit Promiflash.

Eine Sache betrübte Paul ganz besonders: "Es ist natürlich schade, dass das tägliche Training mit Eva nicht mehr weitergeht. Ich vermisse das jetzt schon." Trotz des Ausscheidens blickte Paul optimistisch in die Zukunft und zeigt sich dankbar für die Erfahrungen, die er mit Eva gesammelt hat. Und sein Können durfte er bei der Profi-Challenge mit Ekat abschließend noch mal beweisen.

Paul Lorenz, Profitänzer bei "Let's Dance"

Ekaterina Leonova, Tänzerin

Detlef D! Soost und Ekaterina Leonova, "Let's Dance"-Finalisten 2024

Paul Lorenz, 2015

