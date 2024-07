"Merkwürdig": Til Schweigers Aussehen verwundert seine Fans!

Die Schlagzeilen um Til Schweiger (60) scheinen nicht abzureißen. Nachdem er zuletzt immer wieder mit seinem Verhalten für Aufmerksamkeit gesorgt hatte, scheint diesmal etwas anderes in den Fokus seiner Community zu rücken: sein Aussehen. Auf einem aktuellen Foto, das der Schauspieler auf seinem Instagram-Profil teilt, scheint er deutlich verändert. Das merken auch viele seiner Follower an. "Sorry, aber ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier ein KI-generiertes Foto haben", "Merkwürdig" oder auch "Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht" sind nur einige der verwirrten Kommentare unter dem Posting.

Und damit noch lange nicht genug: Denn dass der 60-Jährige einen seiner zuletzt immer seltener gewordenen Beiträge im Netz nun dafür nutzt, um Werbung für Beauty-Produkte zu machen, sorgt für noch mehr Unmut unter seinen Fans. "Ich überlege noch, was mich mehr irritiert: das Bild oder der Text", heißt es da mitunter, während sich viele andere wiederum sicher sind, dass etwas ganz anderes hinter dem Ganzen stecken könnte. "Wurde dein Profil gehackt?", ist dabei wohl eine der meistgestellten Fragen an den "Keinohrhasen"-Darsteller. Was genau ihn letztlich zu dem Post bewegte und was hinter dem veränderten Aussehen des Schauspielers steckt, bleibt vorerst ungewiss. Bislang meldete sich Til nicht weiter zu seinem jüngsten Social-Media-Beitrag zu Wort.

Zuletzt sorgte Til vor allem mit seinen gesundheitlichen Leiden für Aufsehen. Nachdem er aufgrund einer Blutvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert worden war, drohte ihm sogar eine Beinamputation. Vor einigen Wochen machten dann erneut alarmierende Nachrichten um ihn die Runde. Demnach bereite er sich laut Bild-Informationen auf eine Herzoperation vor. Ein ihm nahestehender Freund habe dem Tagesblatt verraten, dass ihm ein Stent gelegt werden solle.

Til Schweiger, Schauspieler



