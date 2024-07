Nur Freunde? Ekat Leonova & Joshua Keller planen wohl Urlaub

Ekaterina Leonova (37) und Joshua Keller wird bereits seit einigen Monaten eine Romanze nachgesagt. Obwohl sich die Let's Dance-Profitänzerin und der Sänger bisher meist bedeckt zu den Gerüchten um ihre angebliche Beziehung hielten, sollen sie nun laut Bild-Informationen bereits den nächsten Schritt planen – und zwar ihren ersten gemeinsamen Urlaub. Demnach wollen die beiden wohl schon bald einen Trip auf die Baleareninsel Mallorca in Angriff nehmen, um dort eine Freundin zu besuchen. Was genau an dem Ganzen dran ist und ob zwischen der gebürtigen Russin und dem Sohn von Mark Keller (59) wirklich mehr als nur Freundschaft herrscht, ist ungewiss.

Wenn den jüngsten Aussagen der Managerin von Ekat Glauben geschenkt wird, scheint die Sache jedoch ganz klar zu sein. "Natürlich sind Joshua und Ekat nach wie vor befreundet, aber sie haben sich seit 'Let’s Dance' nicht mehr gesehen", erklärt Yvonne Probst gegenüber dem Tagesblatt. Und auch Joshua selbst schien sämtlichen Liebesgerüchten mit seinen Worten inzwischen ein Ende setzen zu wollen, als er deutlich macht: "Ich bin Single." Obwohl damit wohl kaum offensichtlicher gemacht werden könnte, dass die beiden ihre Gesellschaft wohl nur auf freundschaftlicher Ebene zu genießen scheinen, machte ihr gemeinsames Treffen im vergangenen Januar einen ganz anderen Anschein. Laut eines Insiders sollen die beiden auf einer Party in München ziemlich vertraut miteinander gewesen sein – das bewiesen unter anderem auch einige Fotos auf Instagram.

Nicht nur der 28-jährige Spross des Der Bergdoktor-Stars, sondern auch Ekat sprach zuletzt ganz offen über die Liebe und wie es aktuell um diese steht. Auf ihrem Social-Media-Profil scherzte die Brünette da im Rahmen einer kleinen Fragerunde mit ihrer Community herum und verriet währenddessen mal eben ganz nebenbei, dass sie aktuell nicht vergeben sei. "Mein Prinz findet den Weg nicht zu mir. Könntet ihr ihm bitte helfen", schrieb sie zu einem Schnappschuss von sich.

Joshua Keller, FC-09-Überlingen-Spieler

Ekaterina Leonova, Tänzerin

