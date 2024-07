So besonders haben Dan Reynolds und Minka zusammengefunden

Ihre Liebesgeschichte begann direkt ziemlich persönlich! Dan Reynolds (36) und Minka Kelly (44) begannen sich 2022 zu daten. Nachdem sie von einem gemeinsamen Freund bekannt gemacht worden waren, hatten sie erst einmal nur telefonischen Kontakt. Zu dieser Zeit arbeitete die Schauspielerin gerade an ihren Memoiren und der Imagine Dragons-Frontmann am neuen Album der Band. Die beiden haben einander dabei Einblicke in ihre Arbeit gezeigt. Dan erinnert sich im Gespräch mit People: "Sie hatte Angst, dass ich das Buch lese, weil wir uns noch nie getroffen haben, genau so viel wie ich Angst hatte, dass sie den Song hört, den ich geschrieben habe." Dass sie einander dieses Vertrauen geschenkt haben, habe sie einander aber nur nähergebracht.

"Es wurde zu einer wirklich schönen Sache und wir sind zusammengewachsen. Ich denke, es hat uns beiden wirklich geholfen, einander auf einer tieferen Ebene zu verstehen", erklärt der Musiker weiter. Für Dan sei es etwas ganz Besonderes gewesen, so viel über seine zukünftige Partnerin zu erfahren. "Es war eine wirklich ungewöhnliche und großartige Weise, jemanden kennenzulernen, weil ich all ihre Lebensgeschichten von einem jungen Alter an bis jetzt erfahren habe, und sie hatte ein wirklich hartes, buntes und wunderschönes Leben", fährt der Sänger fort und fügt noch hinzu: "Das alles zu lesen, bevor man denjenigen kennenlernt... Mir wurde noch nie jemand auf diese Weise vorgestellt."

Auch das Umfeld von Dan und Minka scheint zu erkennen, wie sehr die beiden zusammengehören. Ein Insider verglich damals die neue Romanze der "Friday Night Lights"-Darstellerin mit ihrer vergangenen, die sie mit Trevor Noah geführt hatte. "Minka und Dan passen perfekt zusammen. Sie hatte es satt, dass Trevor so arbeitssüchtig war und Dan kommt mit jeder ihrer Launen klar. Sie fühlt sich, als hätte sie einen Aufstieg gemacht!", plauderte der Tippgeber gegenüber RadarOnline aus.

Anzeige Anzeige

Getty Images Dan Reynolds, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Minka Kelly und Dan Reynolds

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Anfängen ihrer Liebe? Ich finde die Geschichte total süß! Hm, also für mich wäre so etwas direkt zu Beginn viel zu persönlich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de