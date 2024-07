"Liebe mich genug": Dan Reynolds spricht über Mormonen-Exit

Dan Reynolds (36) musste schon in jungen Jahren eine lebensverändernde Entscheidung treffen. Der Imagine Dragons-Frontmann wuchs in einer "sehr konservativen" Familie auf und diente sogar zwei Jahre lang in einer Mormonenmission in Nebraska, wie er im Interview mit People enthüllt. Mit Anfang zwanzig entschied sich der Sänger dann, der Religion und gleichzeitig auch seiner Familie den Rücken zu kehren. "Es gibt offensichtlich Teile der mormonischen Religion, die meiner Meinung nach ziemlich schädlich sind, insbesondere für unsere homosexuelle Jugend", erklärt er im Gespräch und fügt außerdem hinzu: "Ich liebe mich genug, um meiner Wahrheit zu folgen."

Das Wichtigste für Dan seien seine vier Kinder, Arrow, Gia, Coco und Valentine, denen er nicht vorschreiben wolle, welcher Religion sie angehören. "Mein größtes Ziel ist es, jeden Tag meine Kinder nicht zu manipulieren. Ich möchte ihnen wirklich nicht vorschreiben, welchen spirituellen Weg sie einschlagen sollen", betont er. Auch das Verhältnis zu seiner Familie ist trotz seines Ausstiegs weiterhin stabil, obwohl seine Verwandten noch aktive Mormonen-Mitglieder sind. "Manchmal fühle ich mich ziemlich isoliert von meiner Familie, aber ich liebe sie auch und bin ihnen nahe und sehe sie, und es gibt keine Feindseligkeit. Ich befinde mich einfach auf einem anderen Weg", gibt er dem Magazin zu verstehen.

Heute ist Dan erfolgreicher Sänger mit seiner Band "Imagine Dragons". Seine vier Kinder bekam er gemeinsam mit Ex-Frau Aja Volkman (44), von der er sich im März dieses Jahres offiziell scheiden ließ. Mittlerweile ist der Musiker in einer glücklichen Beziehung mit Minka Kelly (44). Vor rund sieben Jahren gründete der "Believer"-Interpret die LoveLoud-Foundation, die vor allem Menschen dazu bewegen soll, die LGBTQ+-Community bedingungslos "zu lieben, zu verstehen, zu unterstützen, zu akzeptieren und zu feiern", wie es auf der offiziellen Website heißt.

