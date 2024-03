Offiziell geschieden! Aja und Dan Reynolds teilen Sorgerecht

Nach rund einem Jahr ist die Scheidung von Dan Reynolds (36) und Aja Volkman (44) durch. Der Imagine Dragons-Star und seine langjährige Ehegattin sind nun offiziell geschieden! Bislang war unklar, wie sich das Ex-Paar bezüglich ihrer vier gemeinsamen Kinder einigen wird. Aus Gerichtsdokumenten, die People vorliegen, geht nun hervor, dass sie sich auf die Teilung des Sorgerechts festgelegt haben. Außerdem soll "ein weiteres Urteil mit vertraulichen Informationen" über Unterhaltszahlungen, die Aufteilung des Vermögens und anfallende Anwaltskosten gefallen sein.

Im April 2023 hatte Aja die Scheidung eingereicht. Nachdem sich die Musiker erstmals 2018 nach sieben gemeinsamen Ehejahren getrennt hatten, versuchten sie sich wenig später zusammenzuraffen und es noch einmal miteinander zu probieren – doch das Liebesglück war wohl nicht auf ihrer Seite. "Ich bin traurig, sagen zu müssen, dass Aja und ich uns nach vielen schönen gemeinsamen Jahren getrennt haben", verkündete Dan die Trennung 2022 auf X. Obwohl es der zweite Anlauf war, waren einige Fans von ihrem Liebes-Aus überrascht. "Was? Oh mein Gott!" und "Das tut mir so leid für dich, Dan", lauteten zwei von zahlreichen Kommentaren unter seinem Post.

Wenig später war der "Thunder"-Interpret schon wieder im Liebesrausch: Eine lange Zeit wurde spekuliert, dass er mit der Schauspielerin Minka Kelly (43) angebandelt. Die "The Roomates"-Darstellerin soll sich ebenfalls kurz vorher von ihrem Partner Trevor Noah getrennt haben. Im Mai des vergangenen Jahres berichtete ein Insider gegenüber RadarOnline, dass Minka sogar total verliebt sei. "Minka und Dan passen perfekt zusammen. Sie hatte es satt, dass Trevor so arbeitssüchtig war und Dan kommt mit jeder ihrer Launen klar. Sie fühlt sich, als hätte sie einen Aufstieg gemacht!", erklärte die Quelle. Seitdem ist es um die Turteltauben jedoch etwas ruhiger geworden.

Getty Images Dan Reynolds von den Imagine Dragons

Getty Images Minka Kelly, Model

