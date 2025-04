Dan Reynolds und Minka wünschen sich gemeinsamen Nachwuchs

Minka Kelly (44) und Dan Reynolds (37) schweben auf Wolke sieben – und planen bereits die nächsten Schritte in ihrer Beziehung! Wie ein Insider aus ihrem Umfeld laut Life & Style berichtet, planen die Schauspielerin und der Imagine Dragons-Frontmann gemeinsame Kinder. "Sie haben sich als Paar Zeit gelassen, und im Gegensatz zu vielen anderen Beziehungen von Minka hat sich ein echtes Vertrauen aufgebaut, und sie haben den gemeinsamen Wunsch, eine Familie zu gründen", soll die Quelle verraten haben. Für Dan wäre es nicht der erste Nachwuchs – aus seiner Ehe mit Aja Volkman (45), die 2024 offiziell geschieden wurde, hat der Musiker bereits vier Kinder.

Minka wollte lange keine eigenen Kinder haben. In ihrer Autobiografie "Tell Me Everything: A Memoir" erklärte sie, dass sie mit 17 schwanger war und sich damals aus finanziellen und emotionalen Gründen gegen das Kind entschieden habe. Ihr Leben habe damals keine Basis geboten, um einem Kind Stabilität zu geben. Heute aber hat sie eine tolle Karriere und blickt mit Dan positiv in die Zukunft. "Minkas langjährigen Freunden in L.A. ist bewusst, dass sie weiß, dass sie ein wenig zu lange gewartet hat, um Mutter zu werden, aber ihre Beziehung zu Dan steht auf festem Boden, und das ist derjenige, mit dem sie sich niederlassen will", erklärte der Informant gegenüber Life & Style.

Die beiden lernten sich kennen, kurz nachdem sich der Musiker 2022 von seiner Frau Aja getrennt hatte. Damals hat Minka an ihren Memoiren gearbeitet, Dan war mit der Produktion eines neuen Albums seiner Band beschäftigt. In dieser Zeit hätten sie viel über ihre kreativen Prozesse gesprochen, was sie einander nähergebracht habe, verriet die 44-Jährige gegenüber People: "Es wurde zu einer wirklich schönen Sache und wir sind zusammengewachsen. Ich denke, es hat uns beiden wirklich geholfen, einander auf einer tieferen Ebene zu verstehen." Mittlerweile sind die beiden seit mehr als zwei Jahren ein Paar und scheinen so glücklich wie eh und je zu sein.

Getty Images Minka Kelly, Schauspielerin

Getty Images Dan Reynolds beim Rock-in-Rio-Musikfestival, September 2024

