Dan Reynolds und seine Ex Aja einigen sich in Scheidung!

Sie können endlich mit ihrer Ehe abschließen! Dan Reynolds (36) und Aja Volkman (43) hatten sich 2011 das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren sollten ihre vier gemeinsamen Kinder den Imagine Dragons-Frontmann und seine Frau zu einer Familie machen. Doch ihre Liebe hielt nicht für immer: Bereits 2018 gaben Dan und Aja ihre Trennung bekannt, im vergangenen April reichten sie schließlich nach einem erneuten Beziehungsversuch die Scheidung ein. Nun konnten sich Dan und Aja in dem Prozess einigen.

Das berichtet jetzt Radar Online. Laut den Gerichtsdokumenten, die dem Medium vorliegen, informierte die 43-Jährige in dieser Woche das Gericht über die gezielte Einigung. "Die Parteien haben eine schriftliche Vereinbarung über ihr Eigentum und ihre Rechte aus der Ehe oder häuslichen Partnerschaft, einschließlich des Unterhalts, getroffen, deren Original dem Gericht vorgelegt wird oder wurde. Ich bitte das Gericht, die Vereinbarung zu genehmigen", erklärte Aja zuvor in ihrem Schreiben. Weitere Infos sind bis dato nicht bekannt. Dan erklärte aber bereits, dass die gemeinsamen Kinder weiterhin an erster Stelle stehen sollen.

Für Dan läuft es in Sachen Liebe aktuell prächtig. Denn nach seiner erneuten Trennung von seiner Frau verliebte er sich schließlich in das Model Minka Kelly (43): Nach einigen Liebes-Gerüchten bestätigten die Turteltauben schließlich ihre Beziehung mit öffentlichem Knutschen.

Getty Images Dan Reynolds, Frontmann der Band Imagine Dragons

Getty Images Aja Volkman und Dan Reynolds bei den Hollywood Film Awards

Getty Images Dan Reynolds von den Imagine Dragons

