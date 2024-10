Dan Reynolds verbringt trotz Tournee viel Zeit mit Minika

Dan Reynolds (37) befindet sich derzeit mit seiner Band Imagine Dragons auf großer Tour – das bedeutet jedoch nicht, dass die Zeit mit seiner Liebsten Minka Kelly (44) zu kurz kommt! Ein Schnappschuss, der Just Jared vorliegt, zeigt den Sänger und die Schauspielerin bei einem gemeinsamen Ausflug in Los Angeles: Während ihrer Zeit zu zweit spazieren die beiden gemütlich durch die Stadt, bevor es für Dan in die Nähe von San Diego geht, wo er abends im North Island Credit Union Amphitheatre auftritt.

Während ihrer gemeinsamen Zeit wirken der 37-Jährige und Minka nach wie vor ziemlich vertraut. Das dürfte aber niemanden überraschen: Vor wenigen Monaten offenbarte der Frontmann nämlich gegenüber People, wie sie zueinandergefunden haben. Zu Beginn ihres Kennenlernens hatten sie zunächst nur telefonischen Kontakt: Während er am neuen Imagine-Dragons-Album arbeitete, schrieb die The Roommate-Darstellerin an ihren Memoiren. Sie teilten Einblicke in ihre kreativen Prozesse, was sie einander näherbrachte. "Es wurde zu einer wirklich schönen Sache und wir sind zusammengewachsen. Ich denke, es hat uns beiden wirklich geholfen, einander auf einer tieferen Ebene zu verstehen", betonte Dan.

Der "Demons"-Interpret wurde erstmals kurz nach dem Einreichen seiner Scheidung von Aja Volkman (44) mit Minka gesehen. Gerüchte über eine frische Verliebtheit machten schnell die Runde, und bald darauf wurde er mehrmals mit der 44-jährigen gesichtet. Daraufhin schwärmte eine Quelle damals gegenüber Radar Online: "Minka und Dan passen perfekt zusammen." Und das scheint zu stimmen, denn seit etwa zwei Jahren gehen sie bereits gemeinsam durchs Leben.

Getty Images Dan Reynolds beim Rock-in-Rio-Musikfestival, September 2024

Getty Images Minka Kelly im Januar 2020

