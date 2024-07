Chris Hemsworth und Elsa machen mit Kids Barcelona unsicher

Chris Hemsworth (40) wurde am Mittwoch in Barcelona beim Radfahren mit seiner Frau Elsa Pataky (47) und den gemeinsamen Kindern gesichtet. Der Schauspieler und das spanische Model erkunden auf den Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, mit ihrer Tochter India Rose (12) und den Zwillingen Tristan (10) und Sasha (10) die Stadt. Der "Thor"-Star trug für den Familienausflug ein lässiges graues T-Shirt und Shorts, während er sein Gesicht mit einer Baseballkappe und Sonnenbrille vor der Sonne schützte. Elsa wählte ein kakifarbenes Trägertop und passende Shorts für ihren Tag in der spanischen Metropole.

Während ihres Ausflugs besuchte die Familie eine Kunstausstellung und speiste im beliebten Restaurant Siete Puertas. Elsa fotografierte dabei eifrig die Umgebung. Es scheint, als ob die Hemsworths ihre Zeit in Barcelona voll auskosten, weit weg von ihrem Zuhause in Byron Bay, Australien. Derzeit genießen die beiden Filmstars eine Drehpause – zuletzt war Chris in dem Streifen "Furiosa: A Mad Max Saga" zu sehen, in dem auch seine Frau eine kleine Rolle ergatterte.

Chris und Elsa sind seit 2010 verheiratet und leben gemeinsam mit ihren Kindern in einem luxuriösen Anwesen in Australien. Elsa verriet 2021, dass Humor das Geheimnis ihrer glücklichen Ehe sei – Chris schaffe es stets, Spannungen mit einem Witz zu entschärfen. Das Paar ist bekannt für seine Bodenständigkeit und teilt häufig Einblicke in ihr Familienleben, vor allem jetzt, wo sie eine Auszeit von dem beruflichen Stress genießen.

Instagram / chrishemsworth Chris Hemsworth mit seinen Zwillingssöhnen

Getty Images Elsa Pataky und Chris Hemsworth, Schauspieler-Ehepaar

