Emotional unreif: Ted Danson wurde erst mit 40 erwachsen

Ted Danson (76) ist schon eine ganze Weile im Showgeschäft tätig. Besondere Bekanntheit erlangte der Schauspieler in den 80ern mit der Hauptrolle in der Sitcom "Cheers". Mittlerweile hat der gebürtige Kalifornier nicht nur mehrere filmische Projekte hinter sich, sondern befindet sich aktuell in seiner dritten Ehe. Im Interview mit NPR macht er nun ein ernstes Geständnis. "Ich bin nicht erwachsen geworden, ehe ich nicht in meinen 40ern war, und ich war ein kleiner Lügner in meiner Beziehung", erzählt Ted ganz offen.

Dem sei er sich damals allerdings bereits bewusst gewesen und habe dagegen angehen wollen. "Ich habe angefangen, hart an mir zu arbeiten. Ich bin in eine Klinik gegangen, hatte einen Psychologen und einen Mentor. Ich habe hart daran gearbeitet, nicht die Person zu sein, die ihre Emotionen verbirgt und die Hintertür nimmt", erklärt Ted. Das sei zu der Zeit allerdings auch in der Presse breitgetreten worden, weswegen seine Eltern davon erfahren haben. Diese haben ihren Sohn dann aber unterstützt.

Mittlerweile könnte Ted mit seiner Ehefrau Mary Steenburgen wohl nicht glücklicher sein. Die zwei hatten sich 1993 am Set kennengelernt und sind mittlerweile seit knapp 27 Jahren verheiratet. "Ich bin verliebt. Wir sind verliebt. Das macht viel aus", schwärmte der Schauspieler 2021 gegenüber Entertainment Tonight und fügte noch bewundernd hinzu: "Wenn ich eine Frau sein könnte, würde ich sie sein wollen."

Getty Images Ted Danson, Schauspieler

Getty Images Ted Danson und seine Frau Mary Steenburgen im Januar 2020 in Los Angeles

