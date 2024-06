Ted Danson half Woody Harrelson nach schwerem Motorradunfall

Ted Danson (76) ist für seine Freunde da. Zu Gast im Podcast "Conan O’Brien Needs A Friend" erzählt Woody Harrelson (62) von einem gefährlichen Unfall, den er vor dem Interview hatte. Auf dem Weg zum Studio fuhr er mit seinem Motorrad gegen ein Auto, das in dem Moment abbiegen wollte. Allerdings habe er keine Angst gehabt. "Ich wusste die ganze Zeit, dass ich es überleben würde, aber ich hatte Schmerzen", berichtet der Die Tribute von Panem-Darsteller. Zum Glück war Ted auch zur Podcastaufnahme eingeladen und deshalb schnell zur Stelle. Der Hollywoodstar habe ihm die Hand bandagiert. Der Talkmaster ist von der Arbeit des "The Good Place"-Darstellers allerdings nicht beeindruckt: "Du hast die Knochen nicht richtig verarztet, sondern nur darauf geachtet, dass es lustig aussehen würde!", scherzt Conan (61).

Die zwei Schauspieler überlegen in dem lockeren Gespräch auch noch, ob ihnen ihre bisherigen Rollen nach einem Unfall helfen könnten. Ted habe unter anderem einen Anwalt gespielt. "Du müsstest allerdings ein Strafverteidiger sein, denn es war meine Schuld!", ist sich Woody bei seinem Zusammenstoß sicher. Doch selbst das würde er seinem Kumpel zutrauen. Der 62-Jährige erklärt: "Sein Selbstvertrauen und sein sicheres Auftreten geben einem das Gefühl, in den besten Händen zu sein."

Auch Ted hat schon schmerzhafte Erfahrungen gemacht. Beim Dreh von "Big Miracle" in Alaska war er einmal von Emily Blunts (41) Hund gebissen worden. "Ted hat immer noch eine Schulterverletzung, die er sich bei einem Zusammenstoß mit unserem Hund Finn zugezogen hat", hatte die "Oppenheimer"-Darstellerin in der "Drew Barrymore Show" gebeichtet. Eigentlich hätte der Red-Fox-Labrador nur mit dem 76-Jährigen spielen wollen, ihn dann aber aufgrund seiner enormen Größe beim Toben verletzt.

Getty Images Woody Harrelson und Ted Danson, Screen Actors Guild Awards 2018

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

