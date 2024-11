29 Jahre: Das ist das Geheimnis von Ted Dansons Ehe mit Mary

Ted Danson (76) und Mary Steenburgen (71) schreiben eine Liebesgeschichte, die direkt aus einer romantischen Komödie stammen könnte. Seit mittlerweile 29 Jahren verheiratet, trafen sich die beiden Hollywoodstars erstmals im Jahr 1983, doch erst zehn Jahre später funkte es zwischen ihnen – während eines gemeinsamen Kanutrips mit Freunden in Mendocino, Kalifornien. "Es war wirklich magisch. Wir kamen verliebt zurück", schwärmt der "CSI: Vegas"-Star gegenüber People. Heute, fast drei Jahrzehnte später, sind Ted und Mary glücklicher denn je. "Ich möchte so viel Zeit wie möglich mit Mary verbringen. Liebe in all ihren Momenten zu erleben, ist das Schönste", erklärt er.

Auch Mary kann sich ein Leben ohne Ted nicht vorstellen. Ihre Liebe sei mit den Jahren "tiefgründiger und bedeutungsvoller" geworden und sie würde "sofort für 100 weitere Leben mit ihm unterschreiben", verrät sie. Ted wiederum erzählt im Gespräch mit US Weekly, dass ihr Geheimnis gegenseitiges Vertrauen und Selbstreflexion sei. "Wenn etwas schiefläuft, schauen wir erst auf uns selbst, in dem Wissen, dass der andere genauso handelt. Das ist der Schlüssel für persönliches Wachstum", betont er. Dazu kommen eine ordentliche Portion Humor und ein gemeinsames Leben voller Abenteuer – das perfekte Rezept für eine Hollywood-Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht.

Eine weitere Zutat in ihrem Erfolgsrezept liegt in ihrer harmonischen Patchworkfamilie. Als die beiden sich 1993 ineinander verliebten, lernten sie nicht nur einander, sondern auch die jeweiligen Familien kennen. Ted brachte seine Töchter Kate und Alexis aus seiner zweiten Ehe mit Casey Coates mit, während die "Book Club"-Darstellerin ihre Kinder Lilly und Charlie aus der Ehe mit Malcolm McDowell hatte. Bei ihrer Hochzeit zwei Jahre später waren alle vier Kinder fest in die Zeremonie eingebunden – als Symbol für ihren familiären Zusammenhalt. Ted pflegt zudem bis heute ein enges Verhältnis zu Marys Ex-Mann Malcolm. In einem Interview mit People bezeichnet der "Uhrwerk Orange"-Star seine Freundschaft mit dem Paar als "fantastisch" und berichtet, dass sie sich immer noch zu Familienfeiern treffen: "Sie sind ein wunderbares Paar, und Mary ist großartig."

Anzeige Anzeige

Getty Images Mary Steenburgen bei den 16. Oscar Wilde Awards in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Ted Danson und seine Frau Mary Steenburgen im Dezember 2018 in New York

Anzeige Anzeige