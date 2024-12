"Undercover im Seniorenheim"-Serie bekommt eine Fortsetzung

Netflix hat seine neue Comedyserie "Undercover im Seniorenheim" mit Ted Danson (76) in der Hauptrolle nur wenige Wochen nach ihrem Start um eine zweite Staffel verlängert. Die Serie, die am 21. November veröffentlicht wurde und seitdem regelmäßig in den Top 10 des Streamingdienstes zu finden ist, erfreut sich großer Beliebtheit. Laut Informationen von Deadline Hollywood können sich Fans nun auf eine Fortsetzung freuen, die bereits für 2025 angekündigt wurde.

In "Undercover im Seniorenheim" spielt Ted einen verwitweten und vereinsamten Ingenieur im Ruhestand namens Charles, der auf eine Zeitungsanzeige der Privatdetektivin Julie antwortet. Sie sucht jemanden, der sich als Bewohner in eine Seniorenresidenz einschleust, um wertvollen, verschwundenen Schmuck aufzuspüren und einen möglichen Diebstahl aufzuklären. Charles nimmt die Herausforderung an und stürzt sich in ein unerwartetes Abenteuer. Unterstützt wird er dabei von seiner besorgten Tochter Emily, gespielt von Mary Elizabeth Ellis, und der engagierten Heimleiterin Didi, die von Stephanie Beatriz dargestellt wird. Die Serie basiert auf der Oscar-nominierten Dokumentation "The Mole".

Ted, der durch Serien wie "Cheers" und "The Good Place" internationale Bekanntheit erlangte, zeigt in dieser Rolle erneut sein komödiantisches Talent. Abseits der Kamera engagiert er sich leidenschaftlich für den Umweltschutz, ist Mitbegründer der Organisation "Oceana" und zudem seit 25 Jahren verheiratet. Die Zusammenarbeit mit dem renommierten Serienmacher Mike Schur, bekannt für Hits wie "The Office" und Brooklyn Nine-Nine, ermöglicht es ihm, Themen wie Freundschaft und das Älterwerden humorvoll zu beleuchten. Für seine Darstellung des Charles wurde Ted sogar für den Golden Globe nominiert, was die Vorfreude auf die zweite Staffel noch steigert.

Getty Images Ted Danson, Schauspieler

Getty Images Ted Danson, US-amerikanischer Schauspieler und Autor

