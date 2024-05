Schmerzhaft: Hund von Emily Blunt verletzte Ted Danson!

Emily Blunt (41) verbindet mit Drew Barrymore (49) eine Menge an Erinnerungen. 2012 waren sie gemeinsam in Alaska, um den Film "Big Miracle" zu drehen. Emily unterstütze dort ihren Ehemann John Krasinski (44), der zusammen mit Drew die Hauptrolle spielte. Dort passierte ein Desaster mit Emilys Hund und ihrem geliebten Kollegen Ted Danson (76), wie sie in der Talkshow "The Drew Barrymore Show" ausplaudert: "Ted hat immer noch eine Schulterverletzung, die er sich bei einem Zusammenstoß mit unserem Hund Finn zugezogen hat – wie ein Fußballspieler."

Der große Red-Fox-Labrador und die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin spielten auf dem Flur mit dem Ball. "Zum Glück wart ihr alle Hundeliebhaber auf dem Flur, aber Ted kam eines Tages aus seinem Zimmer und rief 'Finn' über den Flur", erzählte Emily und führte aus: "Er hat ihn einfach angesprungen und seine Schulter gestoßen." Drew erinnerte sich an diesen Moment: "Dieser Hund war so unglaublich toll – und groß!" Gemeinsam lachten sie über diesen Vorfall, der schon Jahre zurückliegt.

Bereits seit 2010 sind Emily und ihr Mann John verheiratet, zusammen haben sie zwei gemeinsame Töchter. Sie gelten als Power-Pärchen: Er ist erfolgreicher Regisseur und sie spielt in Filmen wie "A Quiet Place" und "Oppenheimer" mit. Die beiden ergänzen sich in ihrem Leben perfekt: In ihrer aktuellen Rolle im Film "The Fall Guy" mit Ryan Gosling (43) konnte sie sich durch die Erfahrungen ihres Mannes gut in die Rolle einer Regisseurin herein versetzen, ohne jemals diesen Job ausgeübt zu haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und Ted Danson lachen gemeinsam in Hollywood 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Oscars 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über die humorvolle Atmosphäre unter den Schauspielern? Super, ein bisschen Spaß muss auch sein! Langweilt mich eher... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de