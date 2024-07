König Charles gratuliert England zum Einzug ins EM-Finale!

Die englische Nationalmannschaft hat es in der diesjährigen Europameisterschaft ins Finale geschafft. Das scheint einen besonders zu freuen: König Charles (75)! Der Monarch gratuliert dem Team jetzt sogar mit einer ganz persönlichen Nachricht auf X. "Meine Frau und ich schließen uns der ganzen Familie an, um Ihnen die herzlichsten Glückwünsche zum Erreichen des Endspiels der Europameisterschaft auszusprechen und Ihnen unsere besten Wünsche für das Spiel am Sonntag zu übermitteln", heißt es dort.

Und auch der britische Thronfolger Prinz William (42) – der Präsident des englischen Fußballverbands FA und ein großer Fußballfan ist – lässt es sich trotz fehlender Anwesenheit natürlich nicht nehmen, seine Glückwünsche auszurichten. "Was für eine Schönheit, Ollie! Herzlichen Glückwunsch, England!", schreibt er im Netz, nachdem sich die englische Nationalelf im Halbfinale mit zwei Toren gegen die Niederlande den Einzug ins Finale gesichert hatte.

Im großen Finale werden die Three Lions gegen die spanische Nationalmannschaft antreten, die als starker Gegner angesehen werden kann. Das Team hinter Trainer Luis de la Fuente ging aus jedem ihrer sechs Spiele siegreich hervor – und zeigte somit die beste Leistung während der gesamten Europameisterschaft. Damit steht wohl eine Sache fest: Das Spiel am 13. Juli im Olympiastadion in Berlin wird ein spannendes werden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Declan Rice, Kobbie Mainoo und Luke Shaw im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanische Nationalmannschaft bei der Fußball-EM 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr, wer die Europameisterschaft 2024 gewinnt? Team England! Team Spanien! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de