Darum verpasst Prinz William das EM-Halbfinale von England!

Heute Abend werden die englischen gegen die niederländischen Fußballstars im Rahmen der EM antreten. Obwohl die Kicker sonst fleißig von Prinz William (42) unterstützt wurden, müssen sie dieses Mal leider auf den eingefleischten Fußballfan verzichten. Doch was ist der Grund dafür? Wie Hello! berichtet, wird der Royal aus beruflichen Gründen nicht zu dem Match nach Deutschland reisen können. Womit der Brite genau aufgehalten wird, ist nicht bekannt.

Am vergangenen Wochenende sah das Ganze noch anders aus: William gesellte sich zu zahlreichen Fans in die Merkur-Spiel-Arena in Düsseldorf. Während des Viertelfinales waren dem Thronfolger die Emotionen ins Gesicht geschrieben: Von Traurigkeit über Glückseligkeit bis hin zu Verzweiflung – in der Miene des 42-Jährigen spiegelten sich sämtliche Gefühlslagen wider. Am Ende überwog jedoch die Freude über den Sieg nach einem spannenden Elfmeterschießen und er bejubelte seine Landsmänner.

Zuletzt wurde der Bruder von Prinz Harry (39) während eines Besuchs bei der Luftwaffe gesichtet. Laut The Sun nahm der Prinz sogar an der Bekämpfung eines simulierten Brandes teil. Aufnahmen zeigen den Dreifachpapa beispielsweise während eines Pläuschchens mit alten Kollegen der Luftwaffenbasis oder in einem Feuerwehrwagen sitzend. William war zwischen 2010 und 2013 als Pilot in Anglesey stationiert.

