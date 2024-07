Megan Fox und Machine Gun Kelly besuchen Blink182-Konzert

Megan Fox (38) und Machine Gun Kelly (34) genießen eine Date-Night! Das On-off-Pärchen besuchte am vergangenen Samstag gemeinsam ein Blink182-Konzert in Kalifornien. Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen die "Transformers"-Darstellerin und den "Rap Devil"-Interpreten, wie sie gemeinsam über das Konzertgelände laufen. Auf einer Aufnahme zündet sich der Musiker gerade eine Zigarette an, während die Schauspielerin verträumt in die Ferne schaut. Für den Abend mit ihrem Liebsten schlüpfte Megan in einen löchrigen Bleistiftrock, den sie mit einem weißen T-Shirt, einer roten Felljacke und Dr. Martens-Stiefeln kombinierte.

Trotz der ständigen Trennungsgerüchte, die um das Paar kursieren, wurden sie in den letzten Wochen des Öfteren gemeinsam abgelichtet. Laut eines Insiders, der sich vor wenigen Wochen gegenüber Entertainment Tonight äußerte, versuchen Megan und MGK derzeit, die Beziehung mithilfe einer Therapie zu retten. "Im Großen und Ganzen tun sie ihr Bestes, um die Dinge zum Laufen zu bringen und haben dabei auch ihre Kinder im Blick", erklärte die Quelle.

Seit 2020 sind die US-Amerikaner ein Paar. Während beide am Anfang in den höchsten Tönen voneinander schwärmten, deutete die dreifache Mutter vergangenes Jahr zum ersten Mal an, dass die Beziehung am Bröckeln sei – auch die Verlobung wurde mittlerweile gelöst. So ganz loszukommen scheint Megan aber nicht von dem Musiker. "Es wird immer eine Bindung zu ihm geben, egal was passiert. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wie stark die Verbindung sein wird, aber ich werde immer irgendwie mit ihm verbunden sein", betonte sie im "Call Her Daddy"-Podcast.

Anzeige Anzeige

ActionPress Megan Fox und Machine Gun Kelly

Anzeige Anzeige

Instagram / meganfox Megan Fox im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr den Look von Megan beim Blink182-Konzert? Superstylisch! Gefällt mir nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de