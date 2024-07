Umstyling? Hier ist Stefanie Giesinger kaum wiederzuerkennen

Für ihren Beruf muss Stefanie Giesinger (27) hin und wieder in verschiedene Rollen schlüpfen – so wie jetzt! In ihrer Instagram-Story zeigt sich das Model allem Anschein nach am Set eines Fotoshootings, bei dem ihr das Haar- und Make-up-Team eine ordentliche Typveränderung verpasst. Auf kurze graue Haare folgt eine lange blaue Mähne und letztendlich ein platinblonder Kurzhaarschnitt mit dazu farblich passenden Augenbrauen. Es sind Looks, mit denen Stefanie fast nicht wiederzuerkennen ist!

Zu ihrem Beitrag schreibt die 27-Jährige: "Großes Umstyling" – eine offensichtliche Anspielung auf ihre Zeit bei Germany's Next Topmodel. In der Castingshow bekommen die Kandidaten nämlich innerhalb der ersten Wochen eine Veränderung, die bei der einen oder anderen in der Vergangenheit schon für viel Drama und einige Tränen sorgte. In Stefanies Staffel 2014 gehörte sie jedoch zu den Teilnehmerinnen, bei denen nur wenig geändert wurde: Sie behielt ihre langen braunen Haare und wurde am Ende sogar zur Gewinnerin gekürt.

Wie Stefanies neuem Lover der radikale Look wohl gefällt? Die Unternehmerin wurde nämlich erst kürzlich mit einem Mann erwischt, bei dem es sich um das Male-Model Armando Mayr handeln soll. Seitdem sorgen einige Indizien dafür, dass sie wieder in festen Händen ist. Beispielsweise veröffentlichte sie in ihrer Story ein Bild, das die beiden vertraut am Strand zeigte. Zudem unterstützte ein neuer Hintergrund auf ihrem Handy die Spekulationen: Im Netz war zu erkennen, dass ein Bild von zwei eng umschlungenen Personen ihren Sperrbildschirm zierte.

Getty Images Stefanie Giesinger, Model

Instagram / sadiqdesh Stefanie Giesinger und Armando Mayr 2024

