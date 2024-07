Hat Stefanie Giesinger ihren Lover schon als Hintergrund?

Seit einigen Tagen verdichten sich die Hinweise darauf, dass Stefanie Giesinger (27) wieder in festen Händen ist. In ihrer Story auf Instagram teilt sie nun einen Schnappschuss, der die Spekulationen der Fans nochmals verstärken dürfte. Das Foto zeigt Stefanie dabei, wie sie ihre Zunge in Richtung eines leckeren Desserts streckt, das vor ihr auf dem Tisch steht. Neben einem Baguette und einer kleinen Obstschale sticht auf dem Bild jedoch noch ein anderer Gegenstand ins Auge – und zwar ihr Smartphone! Es liegt direkt vor ihr und zeigt den Sperrbildschirm der einstigen Germany's Next Topmodel-Gewinnerin. Auf Stefanies Hintergrundbild sind zwei eng umschlungene Personen zu erkennen, die sich innig küssen.

Links im Bild ist Stefanie selbst deutlich erkennbar – wer der Mann neben ihr ist, lässt sich jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Sollte es sich bei der zweiten Person um ihren neuen Lover handeln, scheint die Sache zwischen den beiden allemal über einen lockeren Flirt hinauszugehen. Bereits vor wenigen Tagen teilte das Model verdächtige Aufnahmen aus ihrem Ibiza-Urlaub in ihrer Story und heizte damit die Gerüchteküche so richtig an. Bisher hat sich die 27-Jährige nicht zu den Gerüchten um ihr Liebesleben geäußert.

Aufmerksame Fans vermuten, dass es sich bei dem neuen Mann an Stefanies Seite um Armando Mayr handelt. Auf seinem Social-Media-Profil wird ersichtlich, dass er als Malemodel bei einer angesehenen Agentur aktiv ist. Zudem soll er einen Cookie-Laden in Berlin betreiben. Ein Unbekannter scheint Armando laut seiner Followerzahl nicht zu sein: Er verzeichnet über 100.000 Fans auf der Plattform.

Instagram / sadiqdesh Stefanie Giesinger und Armando Mayr 2024

Instagram / armandomayr Armando Mayr, Model

