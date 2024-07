Kim Kardashian gibt Gipsy Blanchard Tipps gegen Hass im Netz

Als öffentliche Person ist man in den sozialen Medien oftmals Kritik und Hass ausgesetzt – wenn das einer weiß, dann wohl Kim Kardashian (43). Die Skims-Gründerin nutzt nun ihre Erfahrung: Sie gibt Gypsy Rose Blanchard (32) Ratschläge, wie sie sich vor Hate im Netz schützen kann. In einer aktuellen Folge von The Kardashians trifft sich der Reality-TV-Star mit der US-Amerikanerin. "Post and ghost" rät sie der 32-Jährigen, was übersetzt bedeutet, Gypsy solle in den sozialen Medien teilen, was sie möchte, und sich danach von den Kommentaren und Meinungen der anderen Nutzer distanzieren. "Nicht alles muss eine so tiefgründige Botschaft haben – die Art und Weise, wie du dein Leben lebst, ist die tiefgründige Botschaft", fügt sie hinzu.

Zuvor hatte Gypsy gegenüber Kim gestanden, dass sie das Gefühl habe, von der halben Welt für ihre Straftat verurteilt zu werden, während die andere Hälfte sie ermutige. Nachdem die Autorin selbst im Gefängnis war, setzt sie sich nun stark für die Rehabilitation von Straffälligen ein. Sie selber habe in ihrer Zeit im Gefängnis um Einzeltherapie gebeten, um ihr Trauma zu verarbeiten – dieser Wunsch sei ihr verwehrt worden. "Ich weiß, dass es ein kontroverses Thema ist, wenn Menschen anderen Menschen helfen wollen, die in etwas so Gewalttätiges verwickelt waren", meint Kim und fügt hinzu: "Aber ich glaube, dass Menschen eine zweite Chance im Leben haben sollten, und ich berücksichtige ihren gesamten Hintergrund." Die Unternehmerin sichert Gypsy ihre Unterstützung zu: "Als Gypsy postete, dass sie in die Reformarbeit einsteigen und sich vernetzen wolle, wollte ich sie dazu anleiten, ihre Plattform zu nutzen, um Menschen wirklich zu helfen." Nicht nur durch ihre Social-Media-Erfahrung, auch durch ihre Kenntnisse als Anwältin könne sie helfen. "Ich hoffe, dass Gypsy ihrem Herzen folgt, ich hoffe, dass sie in erster Linie heilt und ich hoffe, dass sie ihrem Weg folgt, anderen Menschen helfen zu wollen", betont sie in der Sendung.

Die Autorin war zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt worden, nachdem sie 2015 in die Ermordung ihrer Mutter verwickelt war. Nach acht Jahren im Gefängnis wurde sie 2023 auf Bewährung freigelassen. Wie sich herausstellte, war Gypsy von klein auf dem Münchhausen-Stellvertretersyndrom ihrer Erzeugerin zum Opfer gefallen und musste jahrelang schmerzhafte medizinische Behandlungen über sich ergehen lassen, die gar nicht nötig gewesen wären.

Getty Images Kim Kardashian bei der Met Gala 2024

Getty Images Gypsy Rose Blanchard im Januar 2024

