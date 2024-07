Gypsy Rose Blanchard und ihr Partner erwarten erstes Baby!

Es gibt fröhliche Neuigkeiten bei Gypsy Rose Blanchard! Die Internetbekanntheit und ihr Partner Ken Urker werden zum allerersten Mal Eltern, wie sie mit einem aktuellen Beitrag auf Instagram verrät! "Wir sind stolz darauf, zu verkünden, dass wir unser erstes Kind im Januar 2025 erwarten", schreibt sie zu einer Collage an Bildern, die sie und ihren Liebsten in einer schönen Kulisse im Wald, mit Ultraschallbildern und Babykleidung in der Hand zeigen.

Gleichzeitig lädt Gypsy ein Video auf ihrem YouTube-Kanal hoch, das den Titel "Ich bin schwanger, meine Reise bis jetzt" trägt. Darin erzählt die 32-Jährige: "Ich weiß, dass die Gerüchte schon seit geraumer Zeit im Umlauf sind und ich freue mich, verkünden zu können, dass ich in der elften Woche schwanger bin." Es sei jedoch nicht geplant gewesen und die Schwangerschaft habe das Paar komplett überrascht – trotzdem seien sie und Ken sehr aufgeregt, ihre neue Reise der Elternschaft anzutreten. Zudem wird Gypsy in Anbetracht ihrer Vergangenheit sehr emotional. "All das, was ich mir von einer Mutter wünsche, möchte ich diesem Baby geben", erklärt sie und fügt hinzu: "Ich bin jetzt eine Mutter, ich bin glücklich, und ich möchte meinem Kind einfach eine gute Mutter sein. Ich möchte all das sein, was meine Mutter nicht war."

Die Autorin erlangte nämlich Bekanntheit, weil sie nach jahrelanger schmerzhafter medizinischer Misshandlung in die Ermordung ihrer Mutter Clauddine "Dee Dee" Blanchard verwickelt gewesen war. Dafür wurde Gypsy zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt, von denen sie acht Jahre absaß. Während ihrer Zeit im Gefängnis lernte sie Ken durch ein Brieffreundschaftsprogramm kennen und die beiden verlobten sich. Doch bevor sie sich das Jawort geben konnten, beendete sie die Beziehung. Im Juli 2022 heiratete sie dafür den Lehrer Ryan Anderson. Die Ehe der beiden hielt jedoch nur bis März dieses Jahres, das Paar trennte sich knapp vier Monate nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis. Einen Monat später verkündete die zukünftige Mutter im Gespräch mit TMZ, wieder mit Ken anzubandeln – und nun macht ihr gemeinsames Baby ihre Liebe komplett.

Getty Images Gypsy Rose Blanchard im Januar 2024

Getty Images Gypsy Rose Blanchard, Autorin, im Mai 2024

