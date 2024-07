König Charles macht besonderen Raum für Besucher zugänglich!

Royal-Fans aufgepasst! Ab nächster Woche wird König Charles III. (75) einen besonderen Raum innerhalb des Buckingham Palace zugänglich machen. Wie Mirror berichtet, wird die exklusive Räumlichkeit, in der sich die Mitglieder der königlichen Familie versammeln, bevor sie auf den Balkon treten, schon bald für Besucher zugänglich sein. Adelsanhänger reagierten voller Begeisterung auf diesen neuen Einblick hinter die Kulissen der britischen Königsfamilie: Die 6000 Eintrittskarten waren bereits kurz nach dem Verkaufsstart ausverkauft!

Kürzlich erwies der Monarch innerhalb der königlichen Woche, in der er verschiedene Regionen Schottlands bereiste, seinem Bruder Prinz Edward (60) und seiner Ehefrau Königin Camilla (76) eine große Ehre: Er nahm die beiden in den Distelorden auf. Der Ritterorden wurde 1687 gegründet – die Mitgliedschaft ist eine der höchsten Auszeichnungen des Landes.

Zu seinem anderen Bruder, Prinz Andrew (64), scheint Charles ein weniger gutes Verhältnis zu haben. Laut diverser Medienberichte soll Charles seinen in Ungnade gefallenen Bruder aus dessen Wohnsitz in Windsor vertreiben wollen. "Es könnte vermietet werden, um Geld für die königliche Kasse und das Land zu verdienen, anstatt die Ressourcen aller zu belasten", mutmaßte ein Insider im Gespräch mit The Sun.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Edward, Edinburgh 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im März 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass König Charles den besonderen Raum für die Öffentlichkeit zugänglich macht? Super, endlich mehr Einblicke! Ich hätte lieber andere Bereiche gesehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de