Große Ehre: König Charles nimmt Camilla in Ritterorden auf

König Charles (75) erweist seiner Frau Königin Camilla (76) eine große Ehre. Der Monarch heißt seine Liebste nämlich während der königlichen Woche, in der er für die Dauer einer Woche verschiedene Regionen Schottlands bereist, im Distelorden willkommen. Dieser wurde im Jahr 1687 gegründet und ist ein schottischer Ritterorden. Camillas Aufnahme erfolgte in der St Giles' Kathedrale in der Stadt Edinburgh. Doch die Königin ist nicht die Einzige, der diese Ehre zuteilwurde: Prinz Edward (60), Charles' jüngster Bruder, wurde ebenfalls Mitglied des Distelordens – einer der höchsten ritterlichen Auszeichnungen des Landes.

Edward hatte in den letzten Tagen also allerhand Grund zu feiern. Denn neben der Aufnahme in den exklusiven Ritterorden durften sich er und seine Frau Herzogin Sophie vor wenigen Wochen über ihren 25. Hochzeitstag freuen. Anlässlich ihrer Silberhochzeit posierten die beiden für gemeinsame Aufnahmen. Die Fotos, die unter anderem Hello! vorliegen, zeigen das langjährige Ehepaar verliebt wie am ersten Tag.

Während Edward eine wichtige Stütze für den König ist, bereitet Prinz Andrew (64) seinem Bruder seit Jahren nur Scherereien: Der Ex-Mann von Sarah Ferguson (64) war in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt und ist in Ungnade gefallen. Wohnhaft ist er allerdings immer noch auf einem exklusiven Anwesen der Königsfamilie. Das soll Charles aber laut diverser Gerüchte gar nicht passen. Um Steuergelder zu sparen, würde er Andrew laut The Sun gern aus seiner Behausung werfen.

