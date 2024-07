Motsi Mabuse begeistert ihre Fans mit natürlichem Look!

Motsi Mabuse (43) präsentiert sich ganz natürlich auf Instagram! In einem neuen Post zeigt sich die Let's Dance-Jurorin ohne Make-up und Perücke, was bei ihren Fans großen Anklang findet. "Make-up-freie Tage! Es ist diese wunderbare Zeit im Jahr, in der mein Afro in voller Pracht erstrahlt!", schreibt die Tänzerin zu dem Selfie, das sie mit kurzen Locken und einem Haarband in der Natur zeigt. Motsi gönnt dabei nicht nur ihrer Haut eine Pause, sondern nutzt die Zeit auch, um sich für ihre kommenden Projekte bei "Strictly Come Dancing" und die "Let's Dance"-Tour zu erholen.

Die 43-Jährige erklärt ihren Anhängern, dass sie sich eine Auszeit von Social Media nimmt, um neue Energie zu tanken. "Dieses Jahr werde ich in den sozialen Medien etwas weniger aktiv sein. Ich habe gelernt, dass es in Ordnung ist, einen Schritt zurückzutreten und zu sagen: 'Ich brauche eine Pause'", verkündet Motsi. Trotzdem versichert sie ihren Followern, dass sie nicht ganz verschwinden werde, sondern sich nur auf andere Dinge konzentrieren wolle. Die Resonanz ihrer Community ist total positiv. Fans raten ihr, die Auszeit zu genießen und sich um sich und ihre Familie zu kümmern.

Motsi Mabuse, die 2018 Mutter einer Tochter wurde, ist nicht nur in Deutschland populär, sondern auch in Großbritannien als Jurorin der BBC-Show "Strictly Come Dancing" – dem britischen Pendant zu "Let's Dance" – aktiv. Seit Jahren beeindruckt sie dort mit ihren fachkundigen Bewertungen und ihrem Charisma. Dabei ist sie natürlich immer total herausgeputzt und trägt häufig Perücken.

