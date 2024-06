Darum wird König Charles Sohn Prinz Harry nie aufgeben!

König Charles III. (75) will die Hoffnung auf eine Versöhnung mit seinem Sohn Prinz Harry (39) offenbar nicht aufgeben. Die Königshausexpertin Jennie Bond ist sich sicher, dass das vor allem einen bestimmten Grund hat – und zwar seine Enkelkinder Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3). Gegenüber Ok! vermutet die Autorin: "Ich kann mir vorstellen, dass der König sehr daran interessiert ist, Archie und Lilibet kennenzulernen und gemeinsam mit ihnen Erinnerungen zu schaffen." Harrys Kids seien laut ihr "die wichtigste Verbindung" zwischen dem zerstrittenen Vater-Sohn-Duo. Sie fasst zusammen: "Das ist der Grund, warum er die Verbindung zu Harry niemals abbrechen wird."

Auch die Royal-Autorin Ingrid Seward ist der Meinung, dass die Familie und insbesondere seine Enkelkinder einen hohen Stellenwert bei Charles haben. Das könnte auch an seiner eigenen Kindheit liegen. "Die Familie war dem König schon immer wichtig. Er erinnert sich an seine eigene, etwas zersplitterte Kindheit, da seine Eltern immer damit beschäftigt waren, ihre Pflicht zu erfüllen. Es ist sehr traurig für ihn, dass er Archie und Lilibet nicht mehr sieht", erklärt Ingrid. Er wolle keine "FaceTime-Beziehung" zu seinen Enkeln, sondern sie persönlich kennenlernen und eine Rolle in deren Leben spielen.

Aber was ist zwischen Harry und Charles beziehungsweise der Königsfamilie eigentlich vorgefallen? Der Bruder von Prinz William (42) entschied sich Anfang 2020 dazu, seine royalen Pflichten niederzulegen und seiner Familie den Rücken zu kehren. Daraufhin wanderte er gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (42) in die USA aus, wo er sich gemeinsam mit den Kindern ein neues Leben aufbaute. Außerdem veröffentlichte Harry seine Memoiren mit dem Titel "Reserve" – das Buch schlug hohe Wellen, da er auf den Seiten mit dem Leben hinter den Palastmauern abrechnete und über seine Familie auspackte.

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Getty Images Prinz Harry, im April 2004

