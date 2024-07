Bevorstehende OP: Kris Jenner leidet unter Tumor-Diagnose

In der neuen Staffel von The Kardashians offenbarte Kris Jenner (68) unter Tränen, dass bei ihr ein Tumor an den Eierstöcken entdeckt wurde. Deshalb muss sich die Managerin bald einer Operation zur Entfernung des Tumors unterziehen. Ihre Eierstöcke zu verlieren, scheint für Kris ein herber Schlag zu sein. In einem ehrlichen Gespräch mit ihren Töchtern verrät sie: "Ich bin so emotional, weil es für mich auch mit dem Älterwerden zu tun hat. Es fühlt sich so an, als würde sich ein wichtiges Kapitel meines Lebens schließen."



