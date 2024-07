Brittany ist Patrick Mahomes' ganz persönliche Hairstylistin

Patrick Mahomes (28) hat die Haare schön! Und das hat er seiner Frau Brittany Matthews (28) zu verdanken. Die ehemalige Fußballspielerin wird in ihrer Freizeit nämlich zur ganz persönlichen Friseurin ihres Mannes, wie sie ihren Fans jetzt im Netz verrät. In ihrer Instagram-Story postet sie nämlich Vorher-nachher-Bilder von der Lockenpracht des Kansas-City-Chiefs-Spielers und schreibt dazu: "Ich schneide die Haare meines Mannes in meiner Freizeit" und setzt ein lachendes Emoji dahinter.

Für ihre Fürsorge ist Patrick bestimmt sehr dankbar und zeigt Brittany auch immer wieder, wie verliebt er in sie ist. Erst kürzlich verbrachte das Paar Zeit zu zweit mit einer romantischen Bootstour und teilte ein paar Eindrücke in den sozialen Medien. In der Aufnahme waren die Wellen und der Sonnenuntergang zu sehen – sowie Patrick, der seiner Liebsten einen liebevollen Kuss auf die Wange drückte. Die 28-Jährige war davon zwar total überrascht, freute sich aber sichtlich über die Geste ihres Ehemannes und lachte.

Der Footballspieler und Brittany gehen schon seit 2012 gemeinsam durchs Leben, die beiden lernten sich nämlich bereits in der Highschool kennen. Mit ihren Abschlüssen in der Tasche besuchten die beiden daraufhin unterschiedliche Colleges, schafften es aber trotz der Distanz von rund 600 Kilometern, dass die Beziehung funktionierte. Und ihre Liebe ist bis heute stark: Seit 2022 sind Patrick und Brittany verheiratet und Eltern von zwei Kindern, Tochter Sterling Skye (3) und Sohn Patrick "Bronze" Lavon.

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes und Brittany Mahomes, im Juni 2024

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

