Patrick Mahomes küsst Brittany auf romantischer Bootstour!

Patrick Mahomes (28) und Brittany Mahomes (28) genießen ein paar gemeinsame Stunden zu zweit – und währenddessen wird es ziemlich romantisch. Das teilt die ehemalige Fußballspielerin in ihrer Story auf Instagram. Sie und ihr Ehemann machen eine Bootstour – im Hintergrund sind die Wellen und der Sonnenuntergang zu sehen. Dann gibt ihr Schatz seiner Liebsten einen beherzten Kuss auf die Wange. Die Beauty ist total überrascht von dieser süßen Aufmerksamkeit und fängt an zu lachen.

Wie überglücklich die 28-Jährige und der NFL-Spieler miteinander sind, präsentiert das Paar in regelmäßigen Abständen auf Social Media. Vor wenigen Monaten machten Patrick und Brittany beispielsweise einen Abstecher in ein Restaurant. Aufnahmen zeigen, wie die beiden total verliebt wirken und miteinander kuscheln: Der Sportler hat zudem seinen Kopf an die gebürtige US-Amerikanerin gelehnt und lächelt zufrieden. "Mein Baby", kommentierte die Blondine den Schnappschuss.

Patrick und seine Herzdame gaben sich 2022 das Eheversprechen auf Hawaii. Aus der Beziehung der beiden entstanden zwei gemeinsame Kinder: eine Tochter namens Sterling und ein Sohn, der auf den Namen Patrick Levon hört. Die zwei lernten sich bereits im Teenageralter kennen. Im April dieses Jahres postete Brittany eine niedliche Erinnerung an diese Zeit und meinte: "Wer hätte gedacht, dass wir zwölf Jahre später da sind, wo wir jetzt sind!"

Instagram / brittanylynne Patrick Mahomes und Brittany Mahomes, im Juni 2024

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihrem Kindern, im Juni 2024

