Emotionaler Grund: Darum wandert Kim Virginia wirklich aus

Kim Virginia Hartung (29) kehrte Deutschland den Rücken, um in Dubai ein neues Leben anzufangen. Doch warum wanderte die Reality-TV-Bekanntheit überhaupt aus? In ihrer Instagram-Story berichtet sie von dem emotionalen Grund: "Ich bin ja acht Jahre lang um die Welt gereist. Und der einzige Ort, an dem es mir ein bisschen schwerer gemacht wird mit meiner Art, ist Deutschland. [...] Da habe ich mich ganz oft gefühlt wie das Einhorn im Pferdestall, einfach nicht so ganz passend."

Die Entscheidung auszuwandern habe Kim in letzter Sekunde getroffen, da sie in den vergangenen Wochen einige Dinge beschäftigt haben. "Weil es sicherer ist, natürlich gibt es auch Steuervorteile. Aber die Sicherheit ist mir schon sehr wichtig. In Miami wurde ich schon mit einer Waffe bedroht, in Mannheim hat mein Vater ein Messer abbekommen. Das ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, auszuwandern", betonte sie in einem Interview mit Bild.

Doch auch in Dubai nahm der Schrecken kein Ende. Vor wenigen Tagen berichtete die 29-Jährige von einem Autounfall, in den sie verwickelt war, da ihr Fahrer am Handy war. Der Crash hatte Folgen: "Ich habe jetzt ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma", berichtete sie wenig später im Netz. Damit hätte sie auch eigentlich nicht nach Deutschland zurückkehren dürfen: "Man muss, nachdem man ein Schädel-Hirn-Trauma hat, komplette Ruhe haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Reality-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Kim verstehen? Ja, total! Es ist nie schön, sich anders zu fühlen. Nee, sie ist an ihrem Verhalten doch selbst Schuld. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de