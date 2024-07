Fahrer war am Handy: Kim Virginia hatte Autounfall in Dubai

Kim Virginia Hartung (29) ist vor wenigen Wochen nach Dubai ausgewandert. Dort baut sich die Reality-TV-Beauty derzeit ein neues Leben auf und bloggt auf ihrem Instagram-Profil den ganzen Prozess. In ihrer Story berichtet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin nun aber von einem Autounfall, den ihr Fahrer verursacht hat! "Ich bin so schockiert, wir haben gerade einfach einen Unfall gebaut. Wir sind einfach gegen das Auto geknallt, aber komplettes Brett!" Kurz vor ihrem Zuhause fuhr ihr Auto in ein anderes, wobei Kim sich den Kopf stieß. "Und jetzt kommt's: warum? Weil er in sein Handy geschaut hat, der hat da rumgedaddelt", regt sie sich auf. Verletzte gab es aber keine.

Erst vor wenigen Tagen zeigte die Influencerin ihre neue Wohnung in der Wüstenmetropole. Sie lebt nun in einem luxuriösen Penthouse mit Blick über die Stadt. Die meterhohen Decken und ein großer Balkon sind wahre Hingucker. "Wie schnell ging das denn bitte, oder? Hier passiert alles Schlag auf Schlag… Komme irgendwie gar nicht mehr mit, aber bin gleichzeitig superhappy", schwärmte Kim Virginia überglücklich dazu.

Die einstige Bachelor-Teilnehmerin ist nicht die erste, die nach Dubai auswandert. Vor ihr zogen bereits einige deutsche Influencer in das arabische Emirat, unter anderem Fata Hasanović (29), Fiona Erdmann (35) oder auch Lisa Marie Straube (23) und ihr Freund Furkan Akkaya. Die Stars locken dabei vor allem die steuerlichen Vorteile und der hohe Sicherheitsgrad der Stadt an.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung auf dem Weg in das Dschungelcamp am Frankfurter Flughafen

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo

