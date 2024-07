"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga ist jetzt Pflegemama!

Für eine längere Zeit war es still um Kinga geworden. Doch jetzt meldet sich die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin bei ihren Fans im Netz – und teilt gleichzeitig freudige Nachrichten! "Jeder von uns hatte ein Leben vor 'Hochzeit auf den ersten Blick' und dieses Leben geht auch weiter. [...] Es gab einige berufliche Veränderungen, aber auch im Privaten hat sich einiges getan...Vor einiger Zeit bin ich Mama geworden", verkündet sie stolz in einem Instagram-Beitrag. Bevor es jedoch zu Spekulationen kommen kann, stellt die Niedersächsin klar: Das Kind ist weder von Ex-Mann Morten, noch habe es einen anderen Herren in ihrem Leben gegeben. "Ich bin eine Pflegemama geworden", offenbart sie.

Kinga erklärt außerdem, dass dies die schönste und zugleich schwierigste ihrer Lebensaufgaben sei. "Ich genieße aber jeden Tag mit dem kleinen Wunder und bin glücklich und dankbar, dass sich unsere Wege gekreuzt haben", schwärmt sie und fügt hinzu: "Endlich habe ich mein passendes Puzzelteilchen gefunden." Ihre Follower freuen sich mit ihr – darunter auch Morten! "Ihr beide werdet es schaffen, liebe Kinga. Du bist eine tolle Mutter und der Kleine wird es gut bei dir haben", schreibt der Software-Berater unter ihren Post.

Kinga und Morten nahmen vor etwa zwei Jahren an der Show "Hochzeit auf den ersten Blick" teil, nachdem sie dort von einem Experten-Team im Rahmen des Sozialexperiments als passende Partner bestimmt worden waren. Doch schon in den Flitterwochen begann es zwischen den beiden zu kriseln und das Paar trennte sich Ende 2022. In einem Video in den sozialen Medien erzählte die Sachbearbeiterin, die Hoffnung auf die Liebe aber trotzdem nicht aufzugeben. "Ich hoffe, dass ich – wo auch immer – meinen Mister Right finde, der 'Hochzeit auf den ersten Blick' nicht gesehen hat, weil das jetzt so mein Vorurteil ist. Ich würde mir wünschen, dass ich jemanden kennenlerne, der mich nicht im Fernsehen gesehen hat." Jetzt liegt Kingas Aufmerksamkeit jedoch woanders – und zwar voll und ganz bei ihrem kleinen Wunder.

Instagram / kinga.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kinga im Juli 2024

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 "Hochzeit auf den ersten Blick"-Morten und Kinga

